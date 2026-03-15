¡Cara a cara y tensión en la báscula! Así quedaron los pesos para el explosivo Ring Royale 2026

A menos de 24 horas comienza la emoción del esperado Ring Royale, ya que, se vivió el primer capítulo de esta batalla durante el pesaje oficial donde los participantes se encontraron cara a cara antes de subir al ring.

Previo al Ring Royale, el ambiente estuvo cargado de tensión mientras los competidores subían a la báscula frente a las cámaras y fanáticos. Entre miradas retadoras, gestos, empujones e intercambios verbales los protagonistas se dijeron listos para los enfrentamientos.

Uno de los momentos más tensos que se vivió dentro de este pesaje fue en el careo entre Marcela Mistral Y Karely Ruíz pues las dos protagonistas se dieron un par de empujones pues su rivalidad esta más viva que nunca, en una de las preguntas a la influencer que se le hizo fue que si este enfrentamiento era por orgullo o por la corona, a lo que ella respondió que va por la corona.

Por su parte Mistral quien fue reconocida por toda la evolución y trabajo físico que obtuvo en su cuerpo y fuerza, aseguró que ella "también tendría miedo de mi", adimimso, dijo que "difícil es mi segundo nombre", expresó la conductora, al final dijo sentirse lista para la pelea de este 15 de marzo.

Otros que no se quedaron con las ganas de mostrar parte de lo que se verá mañana fue Chuy Almada y Alberto Del Río “El Patrón”, pues su careo terminó en un enfrentamiento en donde tuvieron que intervenir los de seguridad y hasta el panel que se encontraba en el lugar.

¿Cómo quedó el pesaje de los participantes del Ring Royale?

El evento contó con la presencia de Julio Gamboa presidente del Consejo Mundial del Boxeo, quien dio fe y legalidad a los pesos, así como el influencer Poncho DeNigris organizador del evento. A continuación te dejamos los pesos.



Marcela Mistral 58, 400 kg vs Karely Ruíz 57.300 kg - peso pactado 57 kg



Alfredo Adame 96 Kg vs Carlos Trejo 100 kg peso pactado -



Aldo DeNigris Jr. 84, 200 Kg vs Nicola Porcella 87 kilos - peso pactado 85 Kg



Abelito 30 kg vs Bull Terrier 53 Kg - peso pactado



Chuy Almada 96 Kg vs Alberto Del Río “El Patrón” 103 Kg

Con los pesos confirmados y los rivales listos, todo queda listo para que los participantes se enfrenten finalmente en el ring royale, en una noche que promete golpes, rivalidades y momentos virales.