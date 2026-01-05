Él es Baris Akkaya, esposo de Lizbeth Rodríguez que le habría sido infiel

No es oficial pero las publicaciones de Lizbeth Rodríguez son contundentes. Todo indica que la creadora de contenido que se hizo viral por los videos donde exponía infieles, terminó su matrimonio con Baris Akkaya por que el hombre le fue infiel. Pero quién es el tan comentado hombre que habría sido el causante del final del matrimonio iniciado hace poco más de un año.

¿Quién es Baris Akkaya, pareja de Lizbeth Rodriguez?

La situación entre este par siempre estuvo marcada por el misterio. Tras convertirse en una auténtica celebridad del internet, la creadora de contenido también incursionó en el modelaje para la tan polémica plataforma de Only Fans. Una de sus más grandes apariciones la hizo en Survivor México y después fue justo cuando llegó su esposo.

Lo que se recuerda de esa unión, fue que tras un tiempo sin apariciones públicas, en 2024 anunció que se casaba y de inmediato se celebró la ceremonia en el Estado de México. Esto ocurrió en agosto, tras una propuesta en un evento familiar en las trajineras de Xochimilco. Sin embargo, nunca se supo mucho del hombre.

Su nombre es Baris Akkaya, joven de nacionalidad turca y al cual conoció (algunos reportes indican) en un viaje de la influencer a Baja California. Sin embargo, en los medios turcos hablaban de un hombre que trabajaba en Acun Medya, que ha producido diversos programas que se convierten en franquicias a nivel mundial. Sin embargo, todo indica que ya no son esposos.

¿Es oficial el fin de la relación entre Baris Akkaya y Lizbeth Rodríguez?

No es oficial, pero todos lo toman como un hecho. La influencer ha compartido en los días recientes una publicación diaria respecto a no perdonar las traiciones, música de banda con letra dolorosa y la descripción de la persona con la que este hombre habría concretado la infidelidad. Por eso, aunque de manera legal no se ha anunciado nada, esta pareja de la farándula nacional habría terminado, dejando como fruto de la unión, a Lluvia Zafiro… niña nacida en octubre de 2025.