Cómo maquillar manchas de sol o acné con la técnica del ‘pinpoint concealing': paso a paso

Las manchas provocadas por el sol, las marcas de acné y otras imperfecciones suelen ser difíciles de cubrir sin que el maquillaje se vea pesado o acartonado. Sin embargo, existe una técnica que se ha vuelto tendencia entre maquillistas profesionales porque permite conseguir un acabado mucho más natural: el pinpoint concealing.

El paso a paso para maquillar manchas de sol o acné con pinpoint concealing

Lo mejor de este método es que no consiste en aplicar grandes cantidades de corrector sobre toda la zona afectada, sino en trabajar únicamente sobre la imperfección. De acuerdo con expertos consultados por Quién, una de las claves para cubrir el acné correctamente es utilizar productos ligeros y aplicarlos de forma estratégica para evitar que el maquillaje se acumule o resalte la textura de la piel .

Reduce las manchas de sol con el truco de maquillaje.|(ESPECIAL/CANVA)

Esta técnica ganó popularidad gracias a la maquillista Lisa Eldridge, quien perfeccionó el llamado pinpoint concealing. Según explica Vanitatis, el objetivo es corregir únicamente el punto exacto donde se encuentra la mancha o imperfección, manteniendo visible la piel natural alrededor para lograr un resultado mucho más fresco y realista.

El primer paso es preparar correctamente la piel para lograr un acabado uniforme y duradero. Limpia el rostro, aplica hidratante y espera unos minutos para que los productos se absorban. Una piel bien hidratada permite que el corrector se funda mejor y evita que las zonas secas o con textura se vuelvan más evidentes.

Limpia el rostro, aplica hidratante y espera unos minutos para que los productos se absorban. Una piel bien hidratada permite que el corrector se funda mejor y evita que las zonas secas o con textura se vuelvan más evidentes. Después, aplica una capa ligera de base de maquillaje sobre todo el rostro. Este detalle es importante porque, en muchos casos, la base ya ayuda a reducir visualmente la intensidad de algunas manchas, disminuyendo la cantidad de corrector necesaria.

Este detalle es importante porque, en muchos casos, la base ya ayuda a reducir visualmente la intensidad de algunas manchas, disminuyendo la cantidad de corrector necesaria. Cuando la base esté lista, utiliza una brocha de precisión o un pincel muy fino para trabajar directamente sobre la imperfección. Coloca una mínima cantidad de corrector y aplícalo únicamente sobre la mancha de sol, la marca de acné o el punto que deseas neutralizar. La clave está en cubrir solo la zona necesaria y no la piel que la rodea.

Coloca una mínima cantidad de corrector y aplícalo únicamente sobre la mancha de sol, la marca de acné o el punto que deseas neutralizar. La clave está en cubrir solo la zona necesaria y no la piel que la rodea. A continuación, difumina suavemente los bordes con pequeños toques. Evita arrastrar el producto, ya que podrías retirar la cobertura recién aplicada. Lo ideal es integrar el corrector poco a poco hasta que se funda con el resto del maquillaje.

Evita arrastrar el producto, ya que podrías retirar la cobertura recién aplicada. Lo ideal es integrar el corrector poco a poco hasta que se funda con el resto del maquillaje. Si la imperfección sigue siendo visible, aplica una segunda capa muy fina. Los especialistas recomiendan construir la cobertura gradualmente en lugar de utilizar grandes cantidades desde el inicio, ya que esto ayuda a conservar un aspecto más natural.

Los especialistas recomiendan construir la cobertura gradualmente en lugar de utilizar grandes cantidades desde el inicio, ya que esto ayuda a conservar un aspecto más natural. El siguiente paso es sellar la corrección con una pequeña cantidad de polvo translúcido. Utiliza una brocha pequeña para fijar únicamente el área tratada y evitar que el corrector se desplace durante el día.

Utiliza una brocha pequeña para fijar únicamente el área tratada y evitar que el corrector se desplace durante el día. Finalmente, revisa el resultado bajo luz natural. Este sencillo truco permite detectar si alguna mancha necesita una corrección adicional o si el producto quedó perfectamente integrado con el tono de la piel.

Un tip extra que se ha viralizado en TikTok consiste en utilizar una brocha extremadamente fina para aplicar el corrector con máxima precisión. Este consejo, compartido por Red Carpet Secrets, ayuda a conseguir una cobertura más limpia y evita el exceso de producto.

Cómo elegir el corrector ideal para esta técnica

Para obtener buenos resultados, es fundamental elegir un corrector con buena cobertura, pero de textura ligera. Los productos demasiado espesos suelen marcar la textura de las manchas o los granitos y pueden hacer que el maquillaje luzca artificial.

También es importante seleccionar un tono que coincida lo más posible con el color de tu piel. Si utilizas un corrector demasiado claro, la imperfección podría terminar resaltando más en lugar de desaparecer.

Otro aspecto clave es la herramienta de aplicación. Las brochas finas, los pinceles de detalle e incluso algunos correctores con punta de precisión facilitan el trabajo del pinpoint concealing y permiten tratar cada mancha de forma individual.

Gracias a esta técnica, es posible cubrir manchas de sol, marcas de acné y pequeñas imperfecciones sin recurrir a capas pesadas de maquillaje. El resultado es una piel más uniforme, natural y luminosa, donde la cobertura pasa prácticamente desapercibida.