¿Quién es Camila Zamorano? La nueva novia de Santa Fe Klan que sorprendió con romántica serenata

Lo que hace unos días se había vuelto rumor respecto de un interés amoroso, parece que ya se confirmó, pues el rapero le llevó una serenata a Camila Zamorano. Hace unas horas Santa Fe y la deportista subieron una historia donde se les ve juntos y así están reaccionando las redes. A esto se dedica la joven promesa del deporte nacional.

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¿Santa Fe y Camila Zamorano son novios?

En redes sociales los hechos comenzaron a formar la historia de un vínculo afectivo entre Santa Fe Klan y Camila Zamorano. Las imágenes o videos que se difundieron con anterioridad mostraban a la pugilista y al músico juntos, incluso abrazados, por lo que el romance se construía desde lo que todos veían. Eso significó que hubiera una especial atención en el caso, lo cual trajo algo definitivo el fin de semana pasado.

En medio de las vacaciones del fin de semana santo, todos fueron sorprendidos por la serenata que armó el guanajuatense muy lejos de su casa. Las redes sociales de nueva cuenta hicieron su labor al documentar el concierto que Camila recibió por parte del rapero, esto en Pueblitos en el estado de Sonora.

El espacio digital indicó que la llegada del intérprete mexicano provocó movilización de familiares, amigos y vecinos de la boxeadora, situación que creó un tumulto. Pero todo eso concretó unas fotos que podrían confirmar que son pareja. Ambos compartieron la historia en su correspondiente Instagram, lo que sigue creando conversación alrededor de la pareja.

¿Quién es Camila Zamorano, la nueva novia de Santa Fe Klan?

Como se indicó al inicio del artículo, la relación se fue desarrollando poco a poco y las redes fueron las que compartieron los videos e imágenes como si de paparazzis se tratara. Pero para los que no conocen a la joven, es boxeadora profesional y hoy es campeona vigente del Consejo Mundial de Boxeo, al ganar el cinturón en peso átomo a los 17 años.

Hoy con 18, es una de las peleadoras con más proyección en el ámbito nacional, pues desarrolló su gran talento desde temprana edad. Y hoy, el mundo de la farándula también le ubica por este inicio de relación que tiene con el polémico y siempre viral rapero.