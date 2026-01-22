Esta es la ex de Peso Pluma que fue cambiada por Kenia OS

Aunque la polémica es algo que caracteriza a los músicos del regional mexicano (sobre todo los de la nueva ola del corrido), en el tema del amor, Peso Pluma ha dejado bastantes historias donde no queda muy bien parado. Ahora que Kenia Os habló del inicio de la relación entre ambos… la pareja fue severamente criticada. Por eso, aquí se aclara quién fue la tercera en discordia.

¿Quién fue la ex novia traicionada por Peso Pluma y Kenia OS?

El músico del regional ha tenido muchas experiencias amorosas previas a su actual pareja. Algunas han sido más mediáticas que otras y aunque muchos creyeron que era Nicki Nicole la traicionada, se recordó que en las fechas que la nueva pareja comenzaron contactos… la novia de la Doble P era Hanna Howell.

La estadounidense fue un amorío que fue bastante fugaz, el cual terminó precisamente porque el cantante mexicano es bastante “ojo alegre”. Y justamente eso fue lo que confesó la cantante mexicana, que en la grabación de la canción, Tommy & Pamela, ambos se confesaron que se gustaban. Aunque todo terminó bastante profesional tras el final de esa canción en conjunto.

Ante eso, la ex no se quedó callada, pues argumentó que estos dos personajes básicamente tienen esa relación solamente por relaciones públicas. Incluso les llamó payasos, indicando que el músico de Jalisco se expresó mal de la cantante y su físico cuando grabaron aquel éxito musical. Evidentemente esto generó múltiples reacciones y se espera en breve la respuesta de la pareja.

¿A qué se dedica Hanna Howell, la traicionada por Peso Pluma y Kenia OS?

Hanna es una modelo e influencer estadounidense. Se dedica sobre todo al modelaje de lencería y trajes de baño. Nació en Kansas y se presume que pasa los días entre Nueva York y Los Ángeles, esto por sus labores profesionales. Sin embargo, se indica que tiene un alma de viajera y se mueve por todos lados de manera constante. Además, se reportó que una de las posibles conexiones entre Peso Pluma y ella se dio por la afición de ambos a los caballos y a los ranchos.