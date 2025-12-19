Boletos agotados de Cazzu, llena los recintos en Estados Unidos, dónde Ángela no lleno

La cantante argentina, Cazzu , es tendencia debido a que agoto todas las entradas de su gira Latinaje. Este proyecto incluye presentarse en Houston, Irving, San Antonio, Nueva York, Inglewood, San Diego y San José. La artista comenzó a expandir su proyecto sin la certeza de cual sería el resultado, pero ahora ha comprobado que su música comienza a romper fronteras.

¿Ángela Aguilar no llena auditorios en Estados Unidos?

El hecho de que Cazzu llenara casi de inmediato los recintos de su gira en Estados Unidos hizo que el público y usuarios de redes sociales no dudaran en compararla con la esposa de su ex, Ángela Aguilar, quien con su gira Libre Corazón, no agoto boletos, sino que incluso tuvo que cancelar shows, mucho se especula que fue por falta de asistentes, ya que en TikTok comenzaron a circular videos de sus presentaciones donde la falta de público es evidente.

Dallas fue uno de los estados en donde más fue notorio que el público no tuvo interés en asistir a la presentación de Ángela Aguilar. Los lugares en dónde la hija de la dinastía Aguilar canceló shows fueron en Indianápolis, Chicago y Denver, Nueva Jersey y Pennsylvania.

Los shows de Ángela Aguilar han sido duramente criticados ya que muchas personas han juzgado sus looks, diciendo que los colores no le favorecen, que sus bailarines parecen estar aburridos, y que la artista solo grita y no canta. Ante esto Ángela no se ha pronunciado y ni ha emitido respuestas a los comentarios.

¿Cuáles son los proyectos de Cazzu?

Además de haber realizado su gira Latinaje por países como Argentina, México, Chile, Perú y Colombia, la argentina continúa lanzando videoclips de los temas que forman parte de su proyecto. Recientemente estrenó el video musical de Otro Como Tú, tema en el que añade un toque telenovelesco en la estética e imagen de lo que presenta, sumándose así a proyectos que han realizado otras artistas como Karol G y Danna.

La artista recientemente festejó su cumpleaños en compañía de sus familiares y amigos, en donde se le notó muy contenta, incluso muchas personas expresaron que se ve como una mujer nueva, alguien que simplemente ya está en otro nivel, tanto de su carrera como de su vida personal.