Ángela Aguilar lanza polémicos mensajes en medio de rumores de crisis con Christin Nodal

Las redes sociales de Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen estando bajo la atenta vigilancia de sus seguidores y les medios de comunicación. Es que el joven matrimonio atraviesa rumores de crisis por lo que nada escapa de sus movimientos.

Mientras los rumores ponen al cantante y a la violinista Esmeralda Camacho como posibles amantes, Ángela Aguilar realizó posteos en sus redes sociales que fueron tomadas como indirectas para Christian Nodal.

¿Por qué Ángela Aguilar y Christian Nodal están en crisis?

La historia de amor entre Ángela Aguilar y Christian Nodal siempre ha estado rodeada de críticas luego de la ruptura entre el cantante y la artista argentina Cazzu. Sin embargo, en los últimos días trascendidos lo vincularon con una de sus violinistas.

|Instagram /angela_aguilar_ /Canva

Esmeralda Camacho es la violinista sobre la que han trascendido videos en donde Christian Nodal le da de beber en pleno show y en donde comparte miradas “cómplices” con otra violinista cuando Ángela Aguilar se besa con su esposo. Desde entonces, los rumores afirman que el matrimonio atraviesa una fuerte crisis.

¿Qué posteos hizo Ángela Aguilar?

Mientras el ruido por los rumores de una supuesta infidelidad de Nadal con su violinista se mantienen vivos, las redes sociales de Ángela Aguilar tuvieron actividad este jueves. En horas de la mañana, la cantante publicó historias en Instagram que fueron tomadas como indirectas para Christian Nodal.

“Sé que eres un maestro manipulador y un mentiroso habitual también. Pero no digas mentiras sobre mí y yo no diré verdades sobre ti”, se leía en una de las publicaciones. Se trataba de un fragmento de la canción “Euphoria”, de Kendrick Lamar, con la que la hija de Pepe Aguilar sacudió a los internautas.

La otra historia la muestra a ella frente a un espejo y detrás se observa una cabeza de ganado con grandes cuernos, detalle que muchos interpretaron como otra señal por parte de Ángela Aguilar. Junto a esa imagen, escribió: “Reza por ellos aún. Lo más valiente y puro que puedes hacer por alguien que te lastima es seguir rezando por esa persona. Eso no los exime de las consecuencias de sus acciones, pero te permite a ti vivir en la libertad de Dios”.

Los posteos de la artista mexicana no tardaron en despertar intriga en sus seguidores y alimentaron los rumores sobre la crisis que estaría atravesando con Christian Nodal. Las historias fueron borradas el mismo jueves por lo que el desconcierto creció aún más.