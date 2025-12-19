El pueblo de Quintana Roo que nadie sabía que es tan hermoso: tiene un arrecife, cenotes y un faro inclinado

Hay un pueblo en Quintana Roo que se está haciendo muy famoso, pero que todavía pocos han visitado. Quienes lo han descubierto quedan encantados con las actividades que se pueden realizar, y una de las favoritas es visitar el arrecife.

Esta zona del mar Caribe está protegida y, según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), alberga una de las colonias de coral cuerno, además de otras especies que se reúnen ahí para alimentarse y reproducirse.

Afortunadamente, aunque se trata de una zona protegida, es posible visitarla en bote e incluso practicar snorkel y buceo.

Así es el arrecife en Puerto Morelos.|(ESPECIAL/CONANP)

¿Cómo llegar al arrecife de Puerto Morelos?

Para llegar al arrecife de Puerto Morelos, primero debes arribar al pueblo. Este se encuentra a 30 kilómetros de Cancún, pasando el Aeropuerto Internacional, por la carretera Chetumal rumbo a Playa del Carmen. Puedes llegar en auto, en colectivos o en autobús ADO.

Una vez en la localidad, puedes dirigirte a la plaza central, donde hay varios servicios de lanchas que te llevan al arrecife. La experiencia dura aproximadamente dos horas.

¿Qué más hacer en Puerto Morelos, además de visitar el arrecife?

Puerto Morelos es un pueblo pequeño de Quintana Roo que tiene mucho qué ofrecer. De acuerdo con México Desconocido, puedes disfrutar de varias actividades en un solo fin de semana. Algunas de ellas son:

El faro inclinado de Puerto Morelos.|(ESPECIAL/GOOGLE MAPS)

Visitar el Jardín Botánico Dr. Alfredo Barrera Marín: son 65 hectáreas donde puedes observar monos araña, coatíes, una gran variedad de plantas, además de recorrer un puente colgante y una zona arqueológica.

cuenta con una granja de cocodrilos, boas, ocelotes y hasta venados. ¿Te atreverías a acercarte a alguno de ellos?

es un emblema del pueblo. El faro quedó así debido a un fuerte huracán, y se convirtió en una imagen representativa para los locales.

al ser una localidad pequeña, es posible recorrerla en bicicleta en aproximadamente una hora. Además, es uno de los pasatiempos preferidos de locales y turistas que regresan cada año.

es igual de hermosa que la de Cancún, con aguas cristalinas y tonos turquesa.

cerca de Puerto Morelos existe la ruta de los cenotes, donde puedes conocer varios espacios naturales, nadar y explorarlos en grupo.

¿Cómo es el clima en Puerto Morelos, Quintana Roo?

El clima en Puerto Morelos es similar al de la mayoría de las playas del Caribe mexicano. En invierno se mantiene cálido y subhúmedo, con mañanas y noches frescas. Durante diciembre y enero, la temperatura promedio ronda los 26 °C como máxima y los 17 °C como mínima.

Por ello, según expertos en viajes, lo ideal es llevar traje de baño, ropa cómoda de playa y, por si acaso, un suéter ligero para cuando haya viento.