Horóscopo del viernes 19 de diciembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Venga La Alegría | Programa 18 de diciembre Parte 2 | La ‘chuleada’ de Alfredo Adame a Flor Rubio y el juego más reñido del Sin Palabras

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 19 de diciembre de 2025.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo zodiacal durante la jornada del 19 de diciembre de 2025

Hoy, viernes 19 de diciembre de 2025, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Arie s: este viernes se abre una energía de renovación que te impulsa a iniciar un ciclo distinto en lo personal, ayudándote a plantear intenciones claras. La luna nueva favorece decisiones valientes que marcan un nuevo rumbo.

s: este viernes se abre una energía de renovación que te impulsa a iniciar un ciclo distinto en lo personal, ayudándote a plantear intenciones claras. La luna nueva favorece decisiones valientes que marcan un nuevo rumbo. Tauro : la jornada te invita a la introspección y a sembrar propósitos ligados a tu seguridad emocional, permitiéndote avanzar con mayor calma y confianza en lo que estás construyendo.

: la jornada te invita a la introspección y a sembrar propósitos ligados a tu seguridad emocional, permitiéndote avanzar con mayor calma y confianza en lo que estás construyendo. Géminis : este día favorece nuevos acuerdos y conversaciones que abren puertas, ayudándote a replantear vínculos y proyectos. La luna nueva impulsa ideas frescas y una mirada diferente.

: este día favorece nuevos acuerdos y conversaciones que abren puertas, ayudándote a replantear vínculos y proyectos. La luna nueva impulsa ideas frescas y una mirada diferente. Cáncer : la energía del viernes te conecta con la necesidad de renovar compromisos afectivos y profesionales, permitiéndote iniciar una etapa más coherente con tus emociones.

: la energía del viernes te conecta con la necesidad de renovar compromisos afectivos y profesionales, permitiéndote iniciar una etapa más coherente con tus emociones. Leo : la jornada impulsa nuevos hábitos y ajustes en tu rutina, ayudándote a mejorar tu bienestar. La luna nueva acompaña inicios que fortalecen tu vitalidad.

: la jornada impulsa nuevos hábitos y ajustes en tu rutina, ayudándote a mejorar tu bienestar. La luna nueva acompaña inicios que fortalecen tu vitalidad. Virgo : este viernes potencia creatividad y expresión personal, invitándote a sembrar proyectos que te generen entusiasmo. La luna nueva favorece decisiones alineadas con lo que disfrutas.

: este viernes potencia creatividad y expresión personal, invitándote a sembrar proyectos que te generen entusiasmo. La luna nueva favorece decisiones alineadas con lo que disfrutas. Libra : la energía disponible invita a iniciar una etapa distinta en el ámbito familiar o emocional, ayudándote a establecer nuevas bases para el futuro. La luna nueva impulsa cambios profundos.

: la energía disponible invita a iniciar una etapa distinta en el ámbito familiar o emocional, ayudándote a establecer nuevas bases para el futuro. La luna nueva impulsa cambios profundos. Escorpio : este día favorece nuevas ideas y formas de comunicarte, permitiéndote renovar tu manera de expresarte y vincularte con el entorno cercano.

: este día favorece nuevas ideas y formas de comunicarte, permitiéndote renovar tu manera de expresarte y vincularte con el entorno cercano. Sagitario : la jornada te invita a iniciar un ciclo enfocado en valores y recursos, ayudándote a ordenar prioridades. La luna nueva favorece decisiones financieras más conscientes.

: la jornada te invita a iniciar un ciclo enfocado en valores y recursos, ayudándote a ordenar prioridades. La luna nueva favorece decisiones financieras más conscientes. Capricornio : con la luna nueva activando procesos personales, este viernes marca un punto de partida para redefinir metas y fortalecer tu identidad con mayor claridad.

: con la luna nueva activando procesos personales, este viernes marca un punto de partida para redefinir metas y fortalecer tu identidad con mayor claridad. Acuario : la energía del día te invita a cerrar una etapa y sembrar intenciones. La luna nueva favorece la introspección y preparación antes de actuar.

: la energía del día te invita a cerrar una etapa y sembrar intenciones. La luna nueva favorece la introspección y preparación antes de actuar. Piscis: este viernes impulsa nuevos proyectos grupales y objetivos a futuro, ayudándote a conectar con personas afines. La luna nueva renueva tus motivaciones.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología , si bien el Sol ingresa en cada signo del zodiaco en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: