Esta fue la publicación de Marian Izaguirre antes de ser reportada como desaparecida

La noticia sobre la desaparición de Marian Izaguirre, influencer originaria de Uruapan, Michoacán, ha conmocionado a miles de usuarios en redes sociales. La joven de 23 años fue vista por última vez el lunes 1 de septiembre a bordo de un vehículo Kia Río rojo, lo que llevó a la Fiscalía General del Estado a emitir una ficha de búsqueda para dar con su paradero.

El caso ha generado un fuerte eco en plataformas digitales, no solo por la popularidad de la creadora de contenido, sino también por la última publicación que compartió días antes de desaparecer, la cual ha despertado inquietud entre sus seguidores.

¿Quién es Marian Izaguirre, la influencer desaparecida en Michoacán?

Flor Marian Izaguirre Pineda se presenta en redes sociales como creadora de contenido de estilo de vida y moda. Con casi 4 millones de seguidores en TikTok y más de 319 mil en Instagram, su perfil ha ganado notoriedad gracias a su carisma y cercanía con la audiencia.

Tras difundirse su desaparición, miles de usuarios han replicado la ficha de búsqueda con la esperanza de aportar a su localización. En los comentarios de sus publicaciones recientes abundan mensajes de apoyo y llamados a que la joven regrese con bien a su familia.

¿Cuál fue su última publicación antes de desaparecer?

En días previos, Marian compartió un video que ha cobrado especial relevancia tras conocerse su desaparición. En él aparece con el rostro pintado de blanco, caracterizada como un payaso cara blanca, mientras interpreta el tema “¿Por qué te vas?” de Jeanette, con un semblante inexpresivo.

La publicación se ha llenado de comentarios de preocupación, en los que sus seguidores expresan su angustia y piden que sea localizada sana y salva. Muchos destacan lo inquietante que resulta ese video ahora que su paradero es desconocido.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Marian Izaguirre?

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por Alerta Alba Michoacán, la joven fue vista por última vez el 1 de septiembre alrededor de las 18:00 horas, cuando abordaba un Kia Río rojo en Uruapan. Vestía pantalón de mezclilla claro, blusa negra, chamarra beige y botas del mismo tono.

Hasta el momento no se tienen pistas sobre su paradero, y las autoridades han señalado que podría encontrarse en una situación de riesgo. Mientras tanto, la comunidad digital continúa difundiendo la información con la esperanza de que Marian regrese con bien.

