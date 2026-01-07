Rahmar busca a Sebastián, el niño que pidió una hamburguesita y un refresco en su cartita de Reyes

La magia del día de Reyes ha llegado hasta las manos de Rahmar. El chef está buscando a Sebastián Lara García, el niño que pidió una hamburguesita y un refresco en su cartita de Reyes. La carta la encontró en el Estado de México y lo conmovió tanto que al final de la sección de cocina de Venga la Alegría la presentó ante el público y sus compañeros. El momento, transmitido en vivo, se volvió uno de los más emotivos del programa y ha comenzado a compartirse en redes sociales para dar con su paradero.

También te puede interesar: Los 5 diseños de uñas francesas que debes usar para la oficina en este inicio de año

De acuerdo con lo que contó el propio chef, la cartita fue encontrada en calles del Estado de México y está firmada por Sebastián. El chef quedó conmovido, pues en lugar de pedir juguetes, consolas o regalos costosos, el niño dibujó con muchísima dedicación una hamburguesa, una botella de catsup y un refresco, dejando claro que su mayor deseo era algo tan sencillo como compartir y disfrutar de una buena comida.

La cartita que llegó “por obra de los Reyes Magos”

Durante el programa, Rahmar explicó que siente que los Reyes Magos le hicieron llegar directamente la carta. Al mostrarla a cámara, no ocultó su emoción y aseguró que este tipo de mensajes lo motivó a invitarlo no solo a comer la hamburguesa, sino también a prepararla juntos en el programa de Venga la Alegría y consentirlo. El chef no dudó no solo en invitarlo a él, sino a toda la familia de Sebastián para disfrutar de su hamburguesa con su refresquito.

¡Avísenle a Sebastián Lara que Rahmar lo está buscando por su carta a los Reyes Magos!

Rahmar quiere cocinar con Sebastián en el programa

El chef hizo un llamado directo al público para ayudar a localizar al niño. Rahmar pidió que, si alguien conoce a Sebastián Lara García o a su familia, se comunique con la producción del programa para regalarle así una experiencia que difícilmente olvidará: preparar juntos una hamburguesa y disfrutarla con su refresco, tal como lo pidió. Las redes sociales y el alcance de la televisión podrían ser clave para que esta historia tenga un final feliz muy pronto.

¿Conoces al pequeño?

También te puede interesar: Karely Ruiz regalará una liposucción en 2026: estos son los requisitos para participar