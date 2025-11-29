El mensaje que Raquel Escalante, conductora de TV Azteca, publicó antes de morir

Lamentablemente la familia de TV Azteca “Qué chilero” se encuentra atravesando un difícil de momento tras la muerte de Raquel Escalante, la joven conductora de 28 años que batallaba contra el cáncer. La joven había compartido todo su proceso en las redes sociales y se mantuvo cercana a los seguidores.

Como era de esperarse, luego de que se conociera el fallecimiento sus seguidores se hicieron presentes en las redes sociales. Especialmente en Instagram dejaron mensajes en la última publicación que aparece en su perfil; la cual no la realizó la joven, sino que la hizo el equipo de trabajo del programa de TV y la etiquetaron porque fue acerca de su cumpleaños.

¿Cuál fue la última publicación de Raquel Escalante?

“La familia de TV Azteca Guate y ‘Qué chilero’ le desean un feliz cumpleaños a Raquel Escalante. Que tu día esté lleno de alegría, amor y muchas bendiciones! Gracias por ser parte de esta gran familia”, se lee en la descripción de la publicación.

Así también se incluyó una imagen con una foto de Raquel Escalante, así como el siguiente mensaje:

“Gracias por llenar nuestra vida de sonrisas y alegrías, ¡feliz cumpleaños! Te queremos”.

¿De qué murió Raquel Escalante?

Luego de que TV Azteca Guate diera a conocerla muerte de la joven conductora de televisión de 28 años, Raquel Escalante, los fanáticos le dieron el último adiós pero también comenzaron a preguntar la causa del fallecimiento de la conductora.

En el año 2024, Raquel Escalante utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores que padecía cáncer. Esta enfermedad fue la que terminó por quitarle la vida con tan solo 28años de edad. En su Instagram se podía ver fotos de ella mientras luchaba con este padecimiento.

Raquel Escalante compartió el 4 de febrero de este año, unas fotografías en el marco del Día Internacional del cáncer. Aquel día sus compañeros y fans le desearon una pronta recuperación, pero lamentablemente falleció este 28 de noviembre.