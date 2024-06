Hija de Meryl Streep presenta a su novia en el cumpleaños de su madre

Louisa Jacobson Gummer, la hija menor de la legendaria Meryl Streep, ha dado a conocer al mundo su orientación sexual al presentar a su novia, la productora Anna Blundell. Si bien este anuncio ha generado gran interés entre sus seguidores y la comunidad de Hollywood, llamó la atención que Louisa eligió un día muy importante en la vida de su madre para dar la noticia. Te contamos lo que sabemos.

¿Cómo salió del clóset Louisa Jacobson, la hija de Meryl Streep?

Louisa Jacobson Gummer, de 31 años, compartió su felicidad a través de una publicación en Instagram, donde incluyó varias fotos junto a Anna y sus amigos. En el mensaje que acompañó las imágenes, la hija de Meryl Streep escribió: “Bendecida por estar entrando a la nueva era alegre, bb”. Utilizó emojis de arcoíris y corazones, símbolos ampliamente reconocidos de la comunidad LGBT+.

Crédito: Instagram Louisa Jacobson / @louisa_jacobson Así presentó la hija de Meryl Streep a su novia en redes sociales.

¿Louisa Jacobson salió del clóset en el cumpleaños de Meryl Streep?

¿Coincidencia o regalo de cumpleaños? El momento de la revelación de Louisa Jacobson Gummer fue particularmente significativo ya que ‘coincidió’ con el 75 cumpleaños de su madre, la legendaria actriz Meryl Streep. Esto no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes comentaron: "¡Salir del clóset en el cumpleaños de tu mamá es tan icónico!”. Tan sólo en Instagram, Louisa acumula casi 50 mil seguidores y muchos de ellos no tardaron en reaccionar y celebrar la revelación de Louisa.

Se sabe que Louisa había mantenido una relación con el actor Jonathan Higginbotham en 2022. Anna Blundell, por su parte, insinuó su relación con Louisa en diciembre de 2023, cuando publicó una foto de ambas en Instagram y escribió: “Actualización anual”. Esto indica que han estado juntas por al menos seis meses.

¿Quién es Louisa Jacobson, hija de Meryl Streep?

¡Hija de tigresa! Louisa Jacobson Gummer, conocida por su papel en la serie de HBO The Gilded Age, ha seguido una trayectoria profesional que refleja el talento de su madre. Graduada de la prestigiosa Escuela de Drama de Yale, Louisa ha trabajado tanto en el teatro como en la televisión. Antes de brillar en la pantalla chica, participó en importantes producciones teatrales, incluyendo Romeo y Julieta en The Old Globe de San Diego.

La familia Gummer-Streep, a pesar de los recientes cambios, sigue siendo un fuerte ejemplo de unidad y apoyo. Meryl Streep y Don Gummer, aunque anunciaron su separación en octubre de 2023 después de 45 años de matrimonio, han criado a sus hijos en un ambiente de amor y respeto. Juntos, tienen cuatro hijos: Henry Wolfe, Mamie, Grace y Louisa, quienes han seguido caminos exitosos en la música y la actuación.