Raúl y María Inés juntos otra vez y revive el romance que tuvieron en la primera generación de La Academia ¿Volvió el amor?

La primera generación de La Academia 2002 no sólo lanzó al estrellato a varios cantantes, también nos mostró una de las primeras historias de amor entre los exacademicos, María Inés y Raúl Sandoval y la cual se ha revivido en los últimos días tras anunciarse que los artistas unirán sus voces próximamente.

Fans de los cantantes han recordado el primer amor que se vivió dentro de La Academia luego de que se anunciara que la noche de este jueves 12 de marzo 2026 la expareja se reencontrará en el escenario en un recinto de la alcaldía Coyoacán, por lo que en sus redes sociales han dejado mensajes de cariño, así como recordando la relación que mantuvieron.

“Fueron el primer shippeo de la mejor generación de todas”, “donde hubo amor y ahora cenizas”, “Inés es uno de sus grandes amores”, son alguno de los comentarios que se logran leer en Instagram.

¿Cómo fue el romance entre Raúl Sandoval y María Inés en La Academia?

A través de diversas entrevistas el cantante de regional mexicano, expresó que durante el reality siempre vivió enamorado de ella, desde el primer momento que la vio pero por parte de ella había dudas, sin embargo, lo que se mostraba en pantalla era un amor que no se podía ocultar por parte de los dos.

En varios clips y escenas que recuerda el público se logra ver cómo en varias presentaciones que se realizaban los domingos ellos se abrazaban cuando regresaban, los besos que se daban en sus tiempos libres o las hermosas palabras que él le decía.

Asimismo, recordó que después de concluir La Academia se formalizó su relación pero no prosperó debido a que cada uno se enfocó en sus proyectos personales, asimismo, ha expresado abiertamente que con ella se veía realizando una familia.

Tras separar sus destinos María Inés consolidó su carrera como conductora y Raúl continuó en la música, teatro y televisión.

¿Con quién se casó Raúl Sandoval de La Academia?

Años después, el exacademico se casó con la conductora Fran Meric quienes formaron una familia. La pareja se conoció durante proyectos televisivos y con el tiempo su relación se reforzó hasta llegar al matrimonio, actualmente, han compartido a través de redes sociales los momentos que viven como familia