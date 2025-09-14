Reconocida actriz es diagnosticada con cáncer de mama: esto se sabe

El cáncer de mama es un padecimiento al que muchas personas están expuestas, por lo que es fundamental que los usuarios puedan identificarlo fácilmente para que puedan recibir atención oportuna por parte de los profesionales de la salud. Lamentablemente, Karla Melo, una reconocida actriz, menciona que fue diagnosticada con la terrible enfermedad.

Aunque parece que su estado de salud se encuentra óptimo, en sus redes sociales, se ha encargado de contar su terrible historia, buscando que el público y las nuevas generaciones sean conscientes de acudir a un médico ante los primeros síntomas.

¿Qué tipo de cáncer tiene Karla Melo?

Karla Melo es una reconocida actriz y cantante en Chile, quien se ha logrado posicionar en el público por sus múltiples apariciones en la televisión y por algunas propuestas musicales que ha logrado proyectar.

Lamentablemente, en marzo anunció públicamente que en enero fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo. Aunque se encontraba en etapa 1, ya estaba realizando todo lo necesario para tratar la enfermedad. En sus redes sociales, contaba el día a día, mostrándose fuerte ante los cambios.

Dentro de los anuncios que hacía en sus redes sociales, en agosto explicó que sus quimioterapias y su mastectomía parcial, habían culminado, siendo un paso importante en su vida.

Para el 9 de septiembre, oficialmente anunció que en su cuerpo ya no había cáncer, mencionando que para ella fue un largo camino que recorrer, además de convertirse en la mejor noticia y regalo de cumpleaños que jamás había recibido en su vida. Siendo un gran anuncio que varios de sus seguidores y usuarios tomaron con alegría.

¿Qué significa que un cáncer de mama es triple negativo?

El American Cancer Society, detalla que el cáncer de mama triple negativo, es una enfermedad donde las células de este cáncer no cuentan con receptores de estrógenos o progesterona, y no se producen exceso de proteína. Su gran riesgo se debe a que es una variante que se propaga con gran rapidez.

Uno de los puntos a favor de la reconocida actriz al ser diagnosticada, es que fue localizada oportunamente, puesto que en algunos casos al no ser tratado, el diagnóstico puede ser peor y disminuir el número de tratamientos disponibles. Por eso, ante cualquier anomalía en nuestro cuerpo, es recomendable acudir a un médico para poder recibir atención oportuna.