Rosa: Una guerrera invencible. Cáncer de mama

Rosa es una influencer muy exitosa. Su trabajo está rindiendo más y más frutos, pues tiene la grabación de una película en puerta y se la pasa en eventos sociales. En una cena con René, su novio de años, se encuentran hablando de todos sus proyectos cuando él le pide matrimonio, y ella, emocionada, no duda en darle el ‘sí'. Inmediantamente hace un video para sus seguidores dándoles la increíble noticia y anunciando que cada paso que dé rumbo a la boda, lo irá publicando en sus redes sociales.

Platicando con su asistente, le comenta que los últimos días se ha sentido un poco cansada, pues cree que tiene más trabajo del normal, además, ahora tiene la presión de los preparativos de la boda; pero estando en su casa, al intentar tomar agua se desmaya. Su amiga le dice que sería mejor ir a consultar a un especialista por si es algo más grave, incluso podría tratarse de un embarazo.



Ya en el doctor, el diagnóstico es cáncer de mama en etapa tres, sin embargo, la doctora le dice que hay muchas esperanzas y le menciona lo que tendrán que hacer para dicha etapa.

Aunque su asistente le dice que necesita cancelar algunos compromisos para descansar, ella se niega y quiere sacar todo lo que pueda mientras se sienta bien, además, no quiere que se corra la voz sobre su enfermedad; de igual manera, pretende seguir de la misma forma con los planes de boda, aunque René le menciona que podrían posponerla o ir más despacio en los arreglos, pero ella insiste en seguir con todo para que le sirva de distracción.

Sin embargo, los estragos de las quimioterapias poco a poco irán haciéndose presentes en su cuerpo, y su energía baja, así como su cambio físico se hace notorio. Aunque René quiere seguir apoyándola, no lo hace de la mejor manera e incluso su deseos sexual baja con Rosa y comienza a salir con alguien más. Rosa se da cuenta y aunque al principio lo pasó por alto, decide confrontarlo y terminar su relación con él, pues sabe que no puede estar con alguien que no la apoya en un momento tan difícil como el que está pasando.

Debido al estrés que le ocasionó su ruptura con René, sufre una descomposición por estrés que la lleva al hospital, y ya de regreso en su casa, ve en la televisión a un niño, tambuién con cáncer, que pide apoyo para que tengan él y más personas medicamentos oncológicos, pues hay desabasto; además, dice los sueños que tiene por delante. Y es justo ese momento el que hace que Rosa se levante anímicamente.

Rosa decide maquillarse un poco y al fin grabar un video para sus seguidores en redes, donde les explica por qué dejó de publicar contenido y salir públicamente, revelándoles que tiene cáncer de mama, además, hace un llamado por los medicamentos y comienza, sin pensarlo, un movimiento en apoyo.

También decidió asistir a un grupo de autoayuda para mujeres que han sufrido o sufrieron cáncer de mama que le recomendó su amiga, pues sabía que le ayudaría hablar con alguien que ha pasado por lo mismo. Al llegar, se siente con un peso menos compartiendo su historia con más mujeres. El fundador de dicho grupo la invita a salir y comienzan una bonita relación que termina en una familia feliz, pues no sólo superó el cáncer, sino que tuvo un hijo con él.