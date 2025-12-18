Hallan muerta a famosa periodista junto con su esposo en su hogar

El periodismo deportivo se encuentra de luto tras confirmarse el deceso de una ex presentadora de futbol americano. Según los primeros reportes, el 911 recibió una llamada tras encontrar los cuerpos de la periodista Christina Chambers y Johnny Rimes. En el mismo domicilio (que era donde ellos residían) se encontraba su hijo de 3 años… quien no resultó herido y quien ya quedó al resguardo de los familiares de la pareja.

¿Qué le pasó a esta periodista y a su esposo?

Aunque no hay una total claridad sobre cómo sucedieron los hechos, parece que un familiar de ellos los trató de contactar y al no ver resultados fue al hogar. Sin embargo, las autoridades confirmaron que ambos murieron en su casa por heridas de bala. Por ello, la inviestigación apuntó en primera instancia a un asesinato-suicidio.

Ante eso, la comunidad reporteril y en general de los medios de comunicación, despidieron a Christina, quien tuvo una destacada carrera como periodista en deportes escolares de secundaria y colegiales en los Estados Unidos. Las autoridades no han indicado quién habría cometido el asesinato y quien se suicdió después.

Parte de lo que más ha destacado dentro de la historia, es el hallazgo del pequeño de 3 años. Su nombre es Constantine y no sufrió ningún tipo de violencia, aunque tendrá que vivir sin el cobijo de sus padres de ahora en adelante. Además, recién comenzará un conflicto legal para saber quiénes se harán cargo del menor, tras resolver lo ocurrido con la muerte de estas dos personas.

¿Quién era la periodista que fue hallada muerta en su casa?

El impacto en la comunidad de Hoover, Alabama, ha sido bastante fuerte. La trayectoria de Chambers causó impacto entre quienes la conocieron, pues además en la etapa más reciente de su vida se dedicó a la docencia en secundarias. Allí apoyó a los alumnos para generar proyectos de media, donde desarrolló a jóvenes talentos para interesarse en el periodismo. Con esto, se espera resolver en breve quién cometió el asesinato, pues se unió en matrimonio desde el 2021 con Johhny… quien se desempeñaba como analista financiero en America Cast Iron Pipe Company.