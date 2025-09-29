Muere famoso periodista de espectáculos; así anunciaron su muerte en vivo

La muerte del periodista de espectáculos Javier Merino dada a conocer en las últimas horas ha conmovido al mundo del espectáculo este fin de semana. Colegas, amigos y allegados del querido profesional expresaron sus condolencias tras la noticia que fue anunciada por la cadena televisión CNN, donde él trabajó por 12 años.

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño TV Azteca [VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

Javier Merino era un profesional mexicano muy querido en el ambiente en donde prestaba sus servicios y había logrado conformar una trayectoria de gran prestigio. Las redes sociales se han colmado de mensajes de dolor y de recuerdo a su compañerismo y talento.

¿De qué murió Javier Merino?

Más allá de confirmarse la muerte de Javier Merino, las causas de su fallecimiento no se conocen todavía. Según trascendió, su familia lo encontró en su casa sin vida tras haber transcurrido dos días desde la última vez que estuvieron junto a él.

Siempre he pensado que escribirle a alguien que ya no está con nosotros no es para ellos, sino para nosotros mismos. Hoy me toca hacerlo con un nudo en la garganta. Hace menos de un día me enteré de la partida de Javier Merino, con quien trabajé más de 12 años. Muchos de ustedes… pic.twitter.com/FNx417EWe7 — Alejandra Oraa (@alejandraoraa) September 28, 2025

Desde entonces, las muestras de dolor por su partida son en el presente el escenario en el cual se lo recuerda.

¿Quiénes expresaron su dolor por la muerte de Javier Merino?

La pérdida del periodista Javier Merino fue lamentada por muchos de sus colegas. Rey Rodríguez fue el encargado de dar la penosa noticia en su programa “Mirador Mundial”. Allí compartió que el querido periodista había fallecido tras 12 años de trabajar en la cadena. Lo recordó como una persona trabajadora y muy alegre, además de ser un gran ser humano.

Por su parte, Álvaro Cuevas, crítico de televisión, también se expresó en las redes sociales tras la noticia de la muerte de Javier Merino. “Tengo el corazón destrozado por la noticia de tu partida querido Javier. Hace una semana estábamos intercambiando mensajes”, escribió en su cuenta personal de Instagram.

En tanto, la periodista Alejandra Oraa manifestó a través de sus redes sociales que “siempre he pensado que escribirle a alguien que ya no está con nosotros no es para ellos, sino para nosotros mismos. Hoy me toca hacerlo con un nudo en la garganta. Hace menos de un día me enteré de la partida de Javier Merino, con quien trabajé más de 12 años. Muchos de ustedes lo conocieron conmigo en Café CNN todos los viernes, y saben que más que un colega, lo consideré un amigo”.

De esta manera, la muerte del periodista Javier Merino dejó a todos en el mundo del espectáculo con un dolor enorme y con el recuerdo de un profesional que se supo ganar el cariño de sus colegas y del público. Su personalidad y carisma lo grabaron a fuego en el recuerdo de muchos.