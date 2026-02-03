Reconocido cantante confiesa estar enamorado de Ángela Aguilar y le dedicó una canción romántica

Chelo Ramírez, famoso artista colombiano reconocido por destacar en la música regional fue entrevistado por Blanca Martínez “La Chicuela” y confesó estar enamorada de Ángela Aguilar , esposa de Christian Nodal , esto fue lo que dijo en dicha entrevista.

¿Qué dijo Chelo Ramírez sobre Ángela Aguilar en la entrevista que le hizo “La Chicuela” ?

En la entrevista que Blanca Martínez le hizo a Chelo Ramírez ella le dijo que él tenía “un crush con una mexicana” a lo que el artista respondió que sí, que de hecho le había hecho una canción; la cual se llama “viral”. El artista dijo “Me encanta, es una mamacita, a parte es demasiado talentosa”. Sin embargo, Chelo Ramírez expresó un gran respeto al matrimonio entre Ángela y Nodal pues dijo que “ambos se han de entender muy bien”, tienen un gran estilo y hacen lo mismo.

¿Cuánto tiempo llevan casados Ángela Aguilar y Christian Nodal?

La pareja se casó de forma legal el 24 de julio de 2024. Sin embargo, su matrimonio estuvo envuelto por una polémica debido a que Ángela fue señalada como una de las causas por las que Nodal se separó de la argentina Cazzu, misma con la que tuvo una hija. La artista de trap conocida por temas como “Nada”, “Mucha data”, “Mentiste”, entre otros temas, sufrió mucho la separación debido a que no tenía conocimiento previo de lo que sucedía. Esta polémica fue una de las más fuertes y comentadas en el mundo del espectáculo debido a que los fans optaron posturas muy radicales en contra de Ángela Aguilar, misma que recibió críticas negativas así como Nodal. Por su parte Julieta (Cazzu) fue apoyada por el público.

¿Quién es Chelo Ramírez?

En entrevista con “La Chicuela”, el joven cantante dijo que nació en la Ciudad de Medellín de 1995. Creció en una familia llena de músicos y desde pequeño tuvo una pasión enorme por la música. Su primera colaboración grande fue con “El Bebeto” con quien estrenó la canción “Beber”. Por su parte el artista dijo que la primera vez que se enamoró fue cuando tenía 14 años, pero expresó que ahora busca una relación estable.

Por otra parte el cantante dijo que la música mexicana ha influenciado mucho a las generaciones y reiteró su admiración por artistas como José José, Luis Miguel y Alejandro Fernández. En la entrevista que dió a “La Chicuela” dijo que una de las cosas más difíciles que ha pasado fue una “pesadilla” que vivió con unas personas que se iban a sumar a uno de sus proyectos laborales y al final no terminó bien.