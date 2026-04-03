Natalia Jiménez explica por qué usó una ambulancia para llegar a la fiesta de Carlos Rivera y su video vuelve a generar críticas

A través de redes la cantante española Natalia Jiménez junto a su mánager, quien también es su esposo, explicaron la razón por la que utilizó una ambulancia como medio de transporte ya que fue una situación que generó una gran polémica y comentarios de desaprobación y molestia hacia la artista por parte de diversos usuarios. En el video su esposo explica que contrataron un servicio privado médico de transporte debido a que la cantautora tiene prediabetes y su estado de salud no era óptimo pues necesitaba un monitoreo especial.

¿Por qué Natalia Jiménez usó una ambulancia para asistir a la fiesta de Carlos Rivera?

A través de un video el representante y esposo de Natalia Jiménez, Arnold Hemkes, explicó que la cantante presenta un cuadro de prediabetes “Los videos no siempre demuestran la realidad de las cosas o todo lo que pasa”, dijo su mánager. De acuerdo con la declaración del hombre, Natalia no se sentía bien el día que tenía que presentarse en el Vive Latino por lo que su equipo tomó la decisión de cuidarla y contratar un transporte de servicio médico. Sin embargo, aclaró que la razón no fue únicamente por la prediabetes sino por un cuadro de deshidratación que anteriormente la cantante había presentado, esto debido a que sus jornadas laborales son muy exhaustas y no siempre se alimenta de la mejor manera por viajar todo el tiempo.

Arnold Hemkes explicó que el uso de la ambulancia fue para que la cantautora tuviera un monitoreo médico y si el doctor veía necesario, la internara. Por otro lado, dijo que el video que se compartió en redes sociales, mismo que ha generado fuertes críticas, no mostraba la realidad ni el contexto completo. Al final del video Natalia explicó que ella había aterrizado en Puebla y de ahí se trasladó a Huamantla, Tlaxcala, lugar de donde es Carlos Rivera.

Natalia Jiménez es criticada luego de explicar por qué usó una ambulancia como forma de traslado

A pesar del video en el que la cantante española junto a su esposo explican la razón por la que la artista se trasladó en una ambulancia los comentarios por parte de diversos usuarios han sido fuertes críticas pues muchos de ellos aseguran que la prediabetes no es una emergencia médica, mientras otros dicen que las declaraciones no son ciertas. Otras personas han comentado que si Natalia se hubiera sentido mal no habría asistido a la fiesta de Carlos Rivera. Incluso algunos internautas han manifestado que “era más sencillo pedir disculpas y aceptar el error que había cometido”.

Ante estas críticas la cantante ni su esposo se han pronunciado. Sin embargo, algunos fans han demostrado empatía por Natalia y le han deseado que se mejore en todo lo relacionado a su salud.