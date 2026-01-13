VIDEO: Muere reconocido jinete tras ser golpeado por una ola gigante mientras vacacionaba

Un trágico hecho tuvo lugar este lunes por la tarde en la Costa Atlántica de Argentina. Un fenómeno oceánico repentino sorprendió a los turistas y residentes de la zona de Santa Clara del Mar, Mar del Plata y Mar Chiquita.

Producto de una ola gigante, un conocido jinete de tan solo 29 años murió tras ser arrastrado por la corriente y golpeado contra las rocas.

¿Quién es el jinete fallecido?

La víctima fatal fue identificada como Yahir Amir Manno Núñez, quien vivía en Francia junto a su pareja y se encontraba de vacaciones en Argentina. El joven fue arrastrado por el agua tras la ola gigante que golpeó fuertemente en la costa y lo arrastró hacia unas rocas.

A giant surprise wave, over five metres high, slammed into Santa Clara del Mar and Mar del Plata, killing one person and injuring at least 35 others.#Argentina #MarDelPlata #SantaClaraDelMar #GiantWave #CoastalHazardpic.twitter.com/WONs4ZJQ5c — Samantha Lopez (@AishaM45229) January 13, 2026

Según autoridades de Defensa Civil del mencionado país, la víctima fue empujada por el agua y esto provocó que se golpeara con unas piedras en el mar. El joven fue rescatado inmediatamente y trasladado a un centro asistencial, pero murió por la gravedad de sus heridas.

¿Por qué una ola gigante azotó la Costa Atlántica?

Según el testimonio de los presentes, el agua superó los cinco metros de altura en algunos sectores y llegó hasta 60 metros en menos de un minuto. Esto provocó que más de 30 personas resultaran heridas.

Especialistas detallaron que se trató de un evento anormal y poco predecible. Para los meteorólogos, este tipo de fenómenos se llama “olas espurias” y no tienen causas confirmadas por la ciencia.

Tras lo sucedido, todos los balnearios costeros de Argentina fueron evacuados de manera preventiva y la alerta continuó durante varias horas para prevenir nuevos accidentes. Las imágenes de lo sucedido se viralizaron instantáneamente en las redes sociales, luego de que los testigos del hecho compartieran cómo vivieron ese momento de gran temor y preocupación.