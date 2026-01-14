Así compararon las celebraciones de cumpleaños de Nodal entre Cazzu y Ángela Aguilar

En las redes sociales se han vuelto virales ciertas imágenes, donde vemos cómo fueron las celebraciones de cumpleaños de Nodal , apreciando que se hizo una gran fiesta con Angela Aguilar y su familia, festejando los 27 años del reconocido cantante mexicano.

Claramente, debido a la celebración, los internautas no dejaron pasar la oportunidad para comparar dicho festejo con lo que hizo en su momento con Cazzu, cantante que durante la presentación de premios él la nombró como su “amor”.

¿Cuándo fue el cumpleaños de Christian Nodal?

El 11 de enero de 1999 fue la fecha en la que se celebró el cumpleaños de Nodal, pero en el 2026, se difundieron imágenes donde el cantante mexicano junto a Ángela Aguilar y su familia festejaron durante todo el fin de semana. Donde incluso el joven artista recibió el regalo de su pareja, que se trató de un hermoso caballo negro.

Aunque podemos ver que Christian estaba contento con todo, en las redes los internautas aprovecharon para resaltar que no se le veía tan feliz. Comparando las celebraciones que llegó a tener con Cazzu, donde recibió un pastel de “One Piece”. Donde varios detallaron que, aunque fue un festejo pequeño, era algo con amor.

Por otro lado, también la fiesta se compara con las que hizo junto a Belinda, donde varios usuarios en las redes detallaron que se le veía más contento, ya que supuestamente fue “el amor de su vida”.

¿Cómo fue el festejo de Christian Nodal?

Como ya se sabe, la fiesta fue larga y se celebró en Zacatecas. Muchos en las redes sociales bautizaron el gran evento como “Nodal Fest”. En los videos que se han compartido, es posible ver que se hizo una noche bohemia, donde Ángela Aguilar y Christian Nodal se la pasaron cantando algunos de sus éxitos.

Por otra parte, dentro de las celebraciones, podemos observar que se hizo una lujosa parrillada para los invitados. Al final, en el cumpleaños de Nodal, su esposa le regaló un caballo. Aunque mostró una cara de sorpresa al ver el presente, muchos han detallado que no se le ve tan contento como en las fiestas que le hizo Cazzu o Belinda.