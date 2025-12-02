Famoso tiktoker mexicano está a punto de morir: ¿de quién se trata?

Las redes sociales son sin lugar a dudas uno de los medios de entretenimiento más elegidos a nivel mundial. A través de estas plataformas no solo se toma contacto con el humor y la reflexión, sino que también permite conocer a personajes y personas atrapantes como lo es el caso de El Nonno.

El Nonno es un ciudadano de origen ítalo-mexicano que supo ganarse una gran cantidad de seguidores al compartir en redes sociales consejos de vida, anécdotas y humor. Es a través de la plataforma de TikTok en donde más llegada tiene con los internautas que ahora han comenzado a despedirse de él.

¿Por qué se despiden de El Nonno?

Fue a través de las mismas redes sociales en que su fandom lo conoció, que los familiares de El Nonno compartieron un breve comunicado que entristeció a todos. Por lo tanto, los internautas comenzaron a despedirse con mensajes cargados de cariño.

"El Nonno ya está muy cansado, ya no puede más... Y como el amor verdadero es dejar ir, oremos para que esta última etapa de su carrera sea rápida y en paz Demos gracias al Nonno por todos esos consejos que nos acompañarán de por vida Los mantendremos al tanto", precisa el posteo de la familia del famoso tiktoker.

El adiós a El Nonno

Las publicaciones de El Nonno generaron una gran relación entre los internautas y el tiktoker por lo que la noticia revelada por su familia ha impactado fuertemente. Lo usuarios de las redes sociales han dejado sentidos mensajes en donde el agradecimiento por sus consejos predomina.

“Querido Nonno, Muchas Gracias por haber compartido con nosotros Su Gran Humanidad, Habra Personas que No lo Olvidan y seguirán sus consejos”, “Queeee, no nonnito, no nos dejes”, “Te quiero mucho Nonno, descansa, nos ayudaste lo suficientemente y más”, “Nonno de mi corazón, abuelito lindo, gracias infinitas por todo”, “Gracias por todos tus recuerdos, anécdotas, enseñanzas, consejos y por tu presencia Nonno” y “Nono, te queremos mucho, te mando mucho amor desde México”, son algunos de los mensajes de despedida que pueden leerse en las redes sociales del querido tiktoker que se despide poco a poco de sus seguidores.