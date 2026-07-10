Registran a bebé con el nombre de Erling Haaland en honor al jugador que la está rompiendo en el Mundial 2026

Aunque está en sus últimos días, no podemos negar que la fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha sido una fiesta que se ha vivido de gran manera en México y en todo el mundo, pues además de grandes partidos de fútbol, hemos sido testigos de un ambiente inmejorable.

Dentro de este torneo algunas selecciones comúnmente ajenas a nosotros se han ganado el corazón del mundo entero, tal como Cabo Verde o Curazao aunque la que se perfila a ser la sensación es Noruega del delantero sensación Erling Braut Haaland y Latinoamérica lo sabe…

Registran a bebé con el nombre Erling Haaland en Colombia

Tal parece ser que nacer o ser registrado en época mundialista también podría significar ser marcado por los jugadores del momento, pues la noticia de que un bebé nacido en Colombia fue registrado como Erling Haaland Estrado Arrieta le ha dado la vuelta al mundo, siendo este un claro ejemplo de la pasión que han sido estos días.

🚨🇨🇴 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 Un bebé nacido en Colombia es registrado como Erling Haaland Estrada Arrieta. pic.twitter.com/8V9H3TVUqk — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 10, 2026

La foto del registro se hizo viral en redes sociales y en seguida el internet reaccionó a este hecho que nos muestra al gran noruego como uno de los futbolistas más queridos de esta Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

¿Quién es Erling Haaland y por qué es viral?

Si no lo has visto en los partidos de fútbol, seguramente te habrás topado con él y su gran melena en redes sociales, pues Erling Haaland es un delantero noruego de 25 años, quien lleva varios años en la elite del fútbol mundial gracias a su habilidad y destreza física dentro del terreno de juego.

En los últimos días se han hecho virales edits de “El Androide” donde se logra ver desde grandes momentos de él en los partidos de la Selección de Noruega y su club, el Manchester City, ya que algunas de sus grandes virtudes físicas como velocidad y fuerza le han hecho un jugador al que pocos se quisieran enfrentar.

Pero no solo su habilidad para el balompié le han hecho de gran popularidad, sino que también su gran carisma y sentido del humor lo han posicionado como uno de los futbolistas más queridos de los últimos años.

¿Cuándo juega Halland de Noruega vs. Inglaterra en el Mundial 2026?

Este sábado Erling Haaland y la Selección de Noruega estarán jugando unos de sus partidos más importantes, ya que se enfrentarán al conjunto que eliminó a México en su casa: Inglaterra, en uno de los partidos más intensos de toda la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el cuál podrás seguir a través Azteca Deportes por la pantalla de Azteca 7 en punto de las 2:40 pm este sábado 11 de julio.