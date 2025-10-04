Regla de 3: profundo dolor tras las muertes de tres actores

Lamentablemente en esta semana se cumplió la “regla de 3”, ya que murieron tres actores muy reconocidos y queridos en el medio. Los fallecimientos se dieron en los últimos días de septiembre y primeros de octubre.

En cuanto a la regla de 3, tenemos que mencionar que hay una creencia popular en México, en la cual se dice que cuando un famoso muere, dos más lo hacen los días siguientes. Al ocurrir esto en la semana se ha reforzado las creencias.

¿Qué actores murieron?

Carlos Arau

Carlos Arau, falleció a inicios de esta semana. El actor de cine y televisión fue muy reconocido por participar de novelas y series que tuvieron reconocimiento popular.

La Asociación Nacional informó el fallecimiento por medio de las redes sociales que el actor de películas como “Extraño caminos”, “Un mundo maravilloso”, “Julio y su ángel”. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte.

Marina López Lara

La actriz murió el 30 de septiembre y la Asociación Nacional de Actores(ANDA) reportó la muerte de la joven actriz de “stunt"(doble de riesgo).La joven, conocida como “Marina Lars”,consiguió su fama por el profesionalismo con los que hacía sus trabajos. Familiares y amigos la despidieron con desgarradores mensajes.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Stunt Diana Marina López Lara, “Marina Lars”, miembro de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz 💐 pic.twitter.com/Ix23rZirGF — Asociación Nacional de Actores (@andactores) September 30, 2025

Gustavo Cosaín

Anoche, viernes 3 de octubre, la Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocerla muerte del actor Gustavo Cosaín. El hombre se hizo famoso por el destacado trabajo que realizó en varias telenovelas más exitosas de Televisa.

En el año 2021,Cosaín informó que había recibido el diagnóstico de cáncer. Por medio de las redes sociales compartió imágenes del tratamiento que iba recibiendo y pidió ayuda para cubrir los gastos de sus cirugías, señalando que tenía cuatro años sin trabajar.

Lamentablemente el mundo del espectáculo se encuentra consternado debido a la pérdida de estos tres queridos actores. Una vez más se cumplió la famosa regla de 3, que es el tema de hablar de las redes sociales.

