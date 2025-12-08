Se cumple la Regla de 3: Estos son los famosos que murieron a inicios de diciembre 2025

La Regla de 3 , una vez más, se ha cumplido. Diciembre del 2025 trajo consigo la muerte de tres famosos, del apartado nacional e internacional, que han partido de este mundo a lo largo de los últimos días. Por ende, no está de más conocer quiénes fueron estos y cuáles fueron las razones de sus respectivas muertes.

Se le conoce como Regla de 3 al fenómeno en donde, tras la muerte de un actor, cantante, influencer o famosos, dos más lo acompañan, haciendo énfasis en este apartado. Ante ello, es preciso que conozcas quiénes fueron los actores y cantantes que se han despedido de este mundo recientemente.

Regla de 3, ¿quiénes fueron los famosos que murieron en diciembre 2025?

El primero de ellos es Eduardo Manzano, reconocido actor y comediante mexicano que perdió la vida a los 87 años de edad el 4 de diciembre del 2025. Su hijo, Eduardo, aseguró que tuvo la “muerte del Rey” luego de partir de este mundo mientras dormía, lo cual generó mucha tristeza en redes.

El rock mexicano también está de luto, pues durante este domingo 7 de diciembre se confirmó la triste muerte del músico Tony Méndez, quien fuera guitarrista del grupo Kerigma y que, además, formaba parte de un foro dedicado a la difusión del rock nacional, perdiendo la vida debido a distintos problemas de salud que se agravaron en los últimos días.

Finalmente, la Regla de 3 se cumplió con la muerte del reconocido actor para adultos Scot Finn, quien llegó al plano celestial a los 27 años de edad luego de la confirmación de su familia, quien sin embargo reveló que su partida se dio hace mucho tiempo, más precisamente el pasado 23 de noviembre.

¿Cómo se despidió Eduardo de su padre tras confirmarse la muerte?

Sin duda, la muerte que más impacto generó fue la de Eduardo Manzano , quien aún se mantenía activo en distintos proyectos de televisión y que se recuerda por su etapa como “Polivoz”. Por ende, su hijo lanzó un emotivo mensaje en redes en donde le agradece por la alegría que siempre tuvo pese a las adversidades.