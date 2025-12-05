La regla de 3 se cumple nuevamente esta semana tras la muerte de Eduardo Manzano

El mundo del espectáculo sigue viviendo semanas de mucha tristeza por la muerte de destacadas personalidades del cine, la televisión y el teatro. Este viernes se confirmó el deceso de Eduardo Manzano y, en medio de las condolencias, las redes sociales han vuelto a reavivar el debate por la creencia de la denominada regla de 3.

Así recordamos a Eduardo Manzano, el icónico comediante mexicano TV Azteca [VIDEO] Se confirmó la muerte de Eduardo Manzano, el icónico comediante mexicano que formara parte de Los Polivoces. Su hijo le dedicó emotivas palabras a través de sus redes sociales.

Ya todo el 2025 se ha convertido en un año duro para la farándula y las grandes audiencias. Muertes por razones de salud, asesinatos o accidentes fatales han tenido como protagonistas a actores, conductores y músicos.

¿Qué es la regla de 3?

De acuerdo con las creencias que han surgido últimamente, muchas personas se han enfocado en una muy particular. Se trata de la denominada regla de 3, que es definida como un fenómeno en el que en el marco de siete días se produce la muerte de tres personalidades del mundo del espectáculo.

Ejemplos abundan en 2025 y años anteriores por lo que esos tristes fallecimientos han alimentado aún más la teoría sobre la existencia de la regla de 3.

¿Quiénes confirman la regla de 3 esta semana?

El debate sobre la regla de 3 se ha disparado nuevamente este viernes, fecha en la que se confirmó la muerte del reconocido actor Eduardo Manzano. Su deceso, a los 87 años de edad, fue informado por su hijo a través de las redes sociales.

Este caso fue el tercero en los últimos siete días, ya que el primero fue la muerte de Conrado Osorio que ocurrió el pasado 27 de noviembre. El actor de telenovelas tenía 49 años de edad y padecía cáncer de colon.

La segunda muerte de esta semana fue la de Fernando Meza el pasado martes 2 de diciembre. El actor de doblaje tenía 49 años de edad y su deceso fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes. Por eso, junto con la muerte de Eduardo Manzano, el debate sobre la existencia de la regla de 3 ha vuelto a encenderse.

