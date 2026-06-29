Reportan la muerte de querida actriz en terremoto de Venezuela, pero su familia había anunciado un detalle importante

La actriz y comediante venezolana Gabriela Fleritt murió de manera trágica tras el terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio . Así lo confirmó su familia mediante un comunicado oficial en el que lamentó la tragedia e informó que su hijo y su nieto también fallecieron junto a ella. Sin embargo, la noticia de su pérdida estuvo rodeada de rumores y versiones falsas que generaron confusión durante varios días.

Desde que se reportó su desaparición, la familia de Gabriela Fleritt expresó su preocupación por el bienestar de sus seres queridos. No obstante, durante el fin de semana varios medios de comunicación y usuarios en redes sociales afirmaron que el cuerpo de la actriz ya había sido localizado.

Sin embargo, la familia aclaró en un video publicado en redes sociales que dicha información era falsa. “Hasta el momento no hay ninguna información oficial sobre el fallecimiento de mi tía”, explicó Eduardo Fleritt, sobrino de la actriz.

También confirmó que otro de sus familiares, quien se encontraba dentro del domicilio al momento del desastre, fue hallado con vida y trasladado al Hospital Domingo Luciani, en Caracas, Venezuela.

En ese momento, aún no existía una confirmación oficial sobre el hallazgo de la famosa y querida comediante venezolana. No fue sino hasta la madrugada de este lunes 29 de junio cuando la familia compartió una desgarradora actualización: Gabriela Fleritt había sido encontrada sin vida.

Así confirmaron la muerte de la actriz Gabriela Fleritt.|(Instagram)

“Con profundo dolor, informamos que, tras la confirmación de nuestros familiares y vecinos presentes en el lugar de los hechos, fueron hallados sin vida nuestros seres queridos”, señala el documento difundido por Eduardo Fleritt a través de su cuenta personal de Instagram.

Así quedó el apartamento de la actriz Gabriela Fleritt tras el terremoto en Venezuela

Días antes, Eduardo Fleritt compartió videos e imágenes que mostraban la devastación en el apartamento de su tía, Gabriela Fleritt. Según explicó, el edificio, de aproximadamente 13 pisos, colapsó por completo y quedó con pérdida total.

Aunque durante varios días vecinos y voluntarios trabajaron en las labores de limpieza, la magnitud de los daños obligó a solicitar maquinaria pesada para continuar removiendo los escombros y facilitar las tareas de búsqueda.

¿Quién era Gabriela Fleritt?

Gabriela Fleritt fue una reconocida actriz y comediante venezolana que dejó huella en la televisión de su país. De acuerdo con información de El Universo, durante las décadas de 1990 y 2000 construyó una destacada trayectoria artística gracias a exitosos programas como “Bienvenidos”, “Cheverísimo”, “Chisparates” y “¡A que te ríes!”.