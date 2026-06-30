5 diseños originales para lucir tus uñas pistacho

Cada verano tiene su mística por lo que se ve reflejada en las uñas. En esta temporada lo que está de moda es el verde pistacho ya que aporta relajación y la luminosidad. Además, tenemos que mencionar que es elegante, pero sin dejar de brindar frescura.

El verde pistacho está en el medio del verde menta y el amarillo pastel por lo que aporta luminosidad como así también realza las manos. Es fresco, moderno y crea un contraste inesperado que potencia el bronceado de forma sofisticada.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas pistacho?

Clásicas

Para este diseño tienes que contar con uñas cortas y limadas en forma cuadradas. Es un estilo sencillo, pero efectivo ya que el color se lleva el protagonismo en un diseño con un acabado limpio, pulido y sofisticado. Es perfecto para quienes buscan una manicura discreta.

Aura nails

Luego nos encontramos con esta manicura que cuenta con una base clara en verde menta que es ideal para usar como lienzo. En el centro se concentra un efecto difuminado en verde pistacho que crea ese acabado etéreo y envolvente tan característico del efecto aura.

Estampado de cuadros

Aquí nos encontramos con un estampado de cuadros que contiene una base blanca y líneas en verde pistacho. Se puede aplicar en una sola uña como un detalle o una versión manicura francesa

Bicolor

Aquí debes combinar el verde pistacho y el verde menta. Lo que debes hacer es dividir la uña en dos mitades de manera vertical. Eso sí, en lugar de una línea recta, se dibuja una separación ondulada.

Efecto disco

Por último, puedes implementar esta técnica que está siendo muy requerida en los salones de belleza. El verde pistacho se combina con la base natural de la uña para crear una manicura luminosa, original y con un acabado brillante que juega con la luz.