¿Ramahá se quiere cambiar a ‘Las Divas’? ¡Su actitud despertó los rumores en MasterChef 24/7!

Luego de la eliminatoria de este domingo en MasterChef 24/7, Ramahá comenzó a portarse muy extraño con su grupo, "Los Yukawashi" ... ¡todos se dieron cuenta y eso dio lugar a toda clase de rumores! ¿El cocinero traicionará a sus compañeros y se hará "Diva"? y lo más importante... ¿"Las Divas” lo aceptarán?

¿Por qué dicen que Ramahá quiere hacerse "Diva"?

La mañana de este martes luego del reto exprés del Chef Édgar Núñez , "Las Divas" se reunieron en la sala del universo MasterChef 24/7 para platicar de un chisme muy intrigante que comenzó a recorrer cada pared y pasillo del reality: ¡Ramahá comenzó a distanciarse tanto de "Los Yukawashi" que hasta Ixdit lo regañó!

Todos se dieron cuenta y de inmediato algunas personas comenzaron a preguntarle a Michelle si aceptaría a Ramahá como parte de "Las Divas" ahora que el cocinero está tan dispuesto a convivir con otro grupo luego de mostrarse distante por varias semanas.

"Ramahá no les está haciendo caso... dicen, dicen que él solito se está acercando porque es muy listo, lo he visto más relajado, más tranquilo, está cotorreando y se está divirtiendo, de hecho me preguntaron que si él quiere ser 'Diva', que qué opino", comenzó a contar Michelle en voz baja.

Más allá de hablar de una estrategia o rivalidades, Mich consideró que si Ramahá quiere convivir con ellos no se lo impedirá porque "yo creo que no hay que poner un 'tú eres esto, tú eres lo otro', nosotros lo recibimos con los brazos abiertos cuando quiera cotorrear con nosotros, nosotros no somos cizañosos, son otros los que quieren prohibir cosas, si quiere estar con nosotros, pues es por algo" opinó.

Las tensiones entre "Los Yukawashi" quedaron exhibidas cuando se proyectó un video en el que se vio cómo Ixdit le llama la atención a Ramahá por juntarse con "Las Divas"... ¡los ánimos se encendieron y las tensiones están más fuertes que nunca!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.