Ella es la reportera a la que Christian Nodal le coqueteó y le pidió su número

La vida de Christian Nodal sigue siendo de mucho interés para los medios de comunicación internacionales, sobre todo aquellos dedicados al mundo del espectáculo y de ventilar los rumores que lo rodean. Ahora, el artista está nuevamente bajo las críticas.

Mientras aún resuenan los rumores que vinculan al músico mexicano con su violinista, otro trascendido hace referencia a que Christian Nodal habría mantenido un encuentro informal con una reportera venezolana y hasta habrían intercambiado sus números.

¿Christian Nodal intercambió número con una reportera?

Los rumores sobre el contacto entre Christian Nodal y una reportera venezolana surgieron a partir de una publicación que la propia profesional hizo en sus redes sociales. Fotografías y videos la muestran junto al artista y deslizando algunas preguntas que el intérprete de “Botella tras botella” no dudó en responder.

“¡Amigos! Les contamos que aquí en Las Vegas, previo a los Latin Grammys 2025, tuvimos la suerte de encontrarnos nada más y nada menos que con ¡Christian Nodal!”, escribió la periodista en su cuenta de Instagram. La reportera añadió que “De verdad, qué gusto verlo tan amable, tan guapo y con esa energía que tanto nos encanta”.

¿Quién es la reportera con la que vinculan a Christian Nodal?

Más allá del posteo que la reportera hizo en sus redes sociales, fue el periodista William Guzmán el encargado de instalar un fuerte rumor en los medios venezolanos. “Ella lo abordó en el hotel, en los pasillos del hotel, y alguien de seguridad quiso frenarle. Él cuando vio aquel mujerón dijo no, espérate, déjame ver qué quiere la periodista”, remarcó el comunicador.

La referencia era hacia Ana Cecilia Leal, reportera del programa “Se pone caliente” que conduce Osman Aray. De acuerdo con William Guzmán, “ella se llevó mucho contenido y él se llevó la gratísima impresión de haberla conocido”. En este punto, deslizó que “intercambiaron teléfono” y añadió que “se dan los buenos días, hasta las buenas noches”.

De esta manera, el rumor escaló rápidamente a medios internacionales y pone nuevamente bajo la lupa al matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Hasta el momento, ni el artista ni la periodista se han referido al rumor instalado.