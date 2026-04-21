Patricia Castán, experta interiorista: “Un error es que un mismo espacio cumpla todas las funciones”

Lograr un espacio que cumpla con todas las funciones del día a día es lo que actualmente se conoce como mala organización en el hogar. Así lo define la experta interiorista Patricia Castán.

De acuerdo con la diseñadora de interiores, un error que muchas personas cometen a la hora de acomodar las habitaciones es colocar piezas pequeñas para evitar recargar los espacios, cuando en realidad generan el efecto contrario.

En una entrevista con El Mueble, Patricia hizo 3 recomendaciones para que una casa no solo se vea bien, sino que también funcione correctamente:

Todo mueble u objeto tiene un porqué: cuando estás en la sala o en la habitación, todo debe fluir y no debe costar trabajo encontrar objetos ni descansar. Si no lo usas, entonces no lo tengas. La iluminación y la ventilación son importantes: un espacio de lectura debe estar bien iluminado sin necesidad de mover lámparas ni reacomodar todo. Lo mismo ocurre en la cocina, donde la iluminación cumple una función clave. Define espacios para acomodar cosas: si un cubículo o espacio en un mueble está destinado para la licuadora, ahí debe ir siempre; debe ser accesible y fácil de tomar, al ser un electrodoméstico de uso frecuente.

Todo mueble en la sala debe cumplir una función.|(CANVA)

¿Cómo organizar correctamente la sala de tu casa?

Organizar la sala puede ser el primer paso para tener una casa completamente renovada. Siguiendo las recomendaciones anteriores e inspirados en el Feng Shui, esta habitación debe cumplir 3 puntos clave, según Architectural Digest:

Elegir un punto focal : define qué zona será el espacio para socializar, descansar o convivir.

: define qué zona será el espacio para socializar, descansar o convivir. Sé cuidadoso con los asientos: adáptalos al espacio y a la cantidad de personas que viven en casa (¿hay invitados?).

adáptalos al espacio y a la cantidad de personas que viven en casa (¿hay invitados?). Muebles con doble función: así ahorras espacio sin dejar de lado la decoración.

¿Qué significa tener toda la casa ordenada, según el Feng Shui?

Una casa ordenada, según el Feng Shui, es un espacio donde la energía fluye correctamente y permite que el cuerpo se sienta cómodo. Las personas que se preocupan por tener todo organizado buscan priorizar la tranquilidad de su vida a través de los objetos con los que conviven, según Elle Decor.