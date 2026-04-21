Estos signos sufrirán cambios por la temporada de Tauro

De acuerdo con la astrología, del 19 de abril al 20 de mayo es el periodo de Tauro que viene con grandes cambios. La presencia de Plutón en Acuario puede intensificar los conflictos de poder, los celos y las tensiones en vínculos personales y profesionales.

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Además, a esto se le suma que habrá una luna llena en Escorpio del 1 de mayo por lo que las emociones se van a elevar a su punto máximo. Venus transita de Tauro a Cáncer, suavizando el ambiente emocional y favoreciendo la expresión de sentimientos.

Cabe destacar que la luna nueva en Tauro que ocurrirá el 16 de mayo, es el punto de reinicio por lo que es un buen momento para sembrar intenciones relacionadas con el amor, la creatividad y la estabilidad material.

¿Cuáles son los signos que tendrán cambio?

Tauro

Este signo tendrá un punto de inflexión y al ser protagonista del ciclo pues experimentará cambios internos profundos. Aquellas situaciones que has dejado de lado, pues aparecerán para que enfrentes las realidades incómodas.

Habrá un punto de inflexión.

Puede haber momentos de introspección y necesidad de aislamiento, también será una etapa clave para fortalecer vínculos cercanos. Es importante que actúes con empatía y responsabilidad emocional.

Escorpio

Ellos tendrán una etapa con emociones intensas en el ámbito de las relaciones. Habrá un fuerte deseo de conexión, pero tienes que tener en cuenta que aumentará la posibilidad de conflictos y malentendidos.

Los expertos recomiendan que se eviten los juicios impulsivos y te tomes el tiempo necesario para reflexionar antes de reaccionar. Este proceso permitirá sanar heridas del pasado y avanzar con mayor claridad.

Leo

Aquí nos encontramos con un signo que tendrá una energía ambiciosa que lo llevará a tomar riesgos en su vida. Es el momento ideal para ir detrás de las metas profesionales, iniciar proyectos o dar pasos importantes en el amor.

Es importante que prestes atención a las acciones más que a las palabras. Tu intuición será clave en esta etapa para poder marcar la diferencia entre el éxito y el error.

Acuario

Es un buen momento.

Por último, tenemos a Acuario que tendrá una apertura emocional que lo llevará a mejorar en la comunicación y conexiones profundas. Es probable que muchos busquen tus consejos ya que reconocen tu capacidad para ofrecer soluciones prácticas.

Este periodo puede traer respuestas a problemas que venían arrastrando desde hace tiempo. Mantener un enfoque realista y estratégico permitirá aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten.