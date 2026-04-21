Según la astrología los bebés nacidos en abril son más exitosos; ¿por qué?

Aunque en general se reconoce que la astrología no tiene sustento científico, en ocasiones se combinan los pensamientos y situaciones alrededor, como en el caso de los que sostienen estas posturas. Se indica que los signos del zodiaco de los bebés nacidos en abril suelen “generar” personas más optimistas y allegadas al éxito. Así se explica en sus términos, esto para las personas de Aries y Tauro.

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¿Los bebés nacidos en abril son más exitosos?

Según algunas corrientes dentro de los espacios científicos y esotéricos indica que el mes de nacimiento determina muchas cosas alrededor de la persona. Se dice que son de una personalidad particular, que son personas con defectos idénticos y también se habla de gustos similares para actividades lúdicas y profesionales. Y es que en el ámbito científico, algunos estudios indican que la exposición solar y el clima de estas fechas son clave para formar personalidades en las personas.

Se indica que los días más largos, lo cual se traduce en mayor exposición al sol y la recepción de vitamina D natural es clave para la formación de un temperamento más optimista. En el caso contrario, los que nacen en épocas y contextos de más oscuridad, suelen formar situaciones distintas. Los bebés que nacen en abril tienen una chispa de entusiasmo especial.

Otros tantos estudios indican que es muy común encontrar personas en puestos de dirección empresarial (CEO). Esto no se concreta por azares del destino, sino por el momento en que estos bebés (después niños y después adultos) inician su escolarización y madurando de una forma más temprana que otros, gracias a la seguridad que proyectan.

¿Qué signos del zodiaco son los bebés nacidos en abril?

Los bebés que nacieron entre el 21 de marzo y el 20 de abril están regidos por Aries, quien se indica como un signo de fuego que se caracteriza por una alegría contagiosa y una vitalidad desbordante. Se las asocia con liderazgo nato, son decididos y son impulsivos, lo cual se manifiesta precisamente desde su infancia.

Mientras que los nacidos desde el 21 de abril, entran bajo el dominio de Tauro, que es un signo asociado con una actitud resolutiva, una lealtad inquebrantable y una naturaleza práctica. En ese sentido, se dice que los bebés de Aries son los jefes al mando, pero los Tauro son quienes sostienen a los equipos de trabajo.