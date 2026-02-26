Eiza González responde a las críticas sobre su cuerpo

Las redes sociales no solo son espacios de entretenimiento sino que permiten una conexión directa entre las personas y los famosos que admiran. A través de estas, se empapan sobre sus proyectos profesionales pero también se enteran de situaciones de su vida privada.

Un claro ejemplo de ello es lo que sucedió en las últimas horas con una publicación que hizo Eiza González. La actriz y cantante mexicana compartió fotografías suyas y se expresó sobre las críticas que recibe desde hace años sobre su cuerpo. El posteo ha recibido muestras de apoyo de todo su fandom.

¿Qué expuso Eiza González en sus redes?

Fue a través de su cuenta de Instagram que Eiza González compartió un extenso comunicado junto a fotografías en donde se puede apreciar los cambios físicos que ha tenido con el paso de los años. “Es la Semana de Concientización sobre los Trastornos Alimentarios”, inicia el posteo, “Al comenzar una nueva aventura con mi cuerpo por motivos laborales, siento que es un momento importante para reconocer lo inestable que puede ser sentirse inseguro consigo mismo”, remarcó la actriz.

La famosa mexicana hizo referencia a que la mayor parte de su vida tuvo una relación complicada con su cuerpo. “A los 13 años, había engordado 13 kilos casi de la noche a la mañana”, sentenció y precisó que “a los 15, de repente, me vi envuelta en el ojo público”, por lo que comenzó a ser el blanco de críticas por parte de los internautas.

El descargo de Eiza González

“Cada imagen era diseccionada, cada detalle criticado, y todos parecían tener una opinión sobre mi cuerpo, quién era yo y quién debería ser. Ese nivel de escrutinio, naturalmente, alimentó una profunda autodismorfia y me llevó por un camino doloroso”, reveló Eiza González dejando en claro la dura situación que le tocó atravesar siendo solo una adolescente.

La cantante afirmó que se obsesionó con su cuerpo y dijo: “me pesaba constantemente, medía mi peso en kilos, me preguntaba si perder más peso haría que la gente me quisiera o me haría gustarme a mí misma”. Eiza González reveló que “esa aprobación nunca llegó” y que las opiniones con críticas sí se multiplicaron.

Ante lo mencionado, la famosa remarcó que lo único que aprendió de todo esto es “lo poderosa que puede ser la mente y cuánto podemos cambiar cuando nos lo proponemos”. Así fue como Eiza González deslizó que “hoy, como mujer adulta, me elijo a mí misma. No ha sido un viaje fácil y aún continúa”.

“Me he comprometido profundamente a darle amor a mi cuerpo, alimentándolo con amabilidad, cuidado y respeto para que pueda sentirse feliz y realizado”, añadió la actriz y lanzó como deseo que “quienes lean esto sepan que elegirse a uno mismo y honrar su cuerpo por las razones correctas es mucho más significativo que intentar caerles bien a los demás, incluso a nosotros mismos a veces”.