Revelan importante avance en la demanda de Christian Nodal contra Cazzu: los detalles

La situación entre Christian Nodal y Cazzu sigue siendo complicada, en especial ahora que ya llegó a instancias legales. Esto como consecuencia de que el cantante demandó formalmente a su expareja, argumentando obstáculos para ver a Inti , así como irregularidades con el pago de la manutención.

Tras varios días de dudas respecto a si las acusaciones serían admitidas en México, considerando que la madre y la menor viven en Buenos Aires, se dio a conocer que sí aceptaron los alegatos del equipo de Nodal. Sobre las razones, José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, dijo a Despierta América que se encontraron elementos suficientes para considerar que Jalisco tiene jurisdicción en el caso.

Christian Nodal demandó a Cazzu por temas relacionados con Inti, su hija|Instagram. @nodal, @cazzu

Christian Nodal demandó a Cazzu: los datos clave de este proceso legal

El pasado 4 de diciembre de 2025, Ventaneando dio a conocer los primeros detalles sobre la denuncia que Christian Nodal interpuso en contra de Cazzu, la madre de su única hija. De acuerdo con los documentos obtenidos por el programa, quedaron expuestas las motivaciones del artista y el propósito principal sería llegar a un acuerdo sobre la pensión y visitas a la niña.

Uno de los puntos más relevantes de la denuncia, es que el esposo de Ángela Aguilar aseguró que desde mayo de 2024 le ha dado casi 13 millones de pesos mexicanos a Julieta Cazzuchelli para la manutención de Inti. Asimismo, asentó que estas cantidades se entregaban en efectivo y casi siempre por intermediarios, por petición propia de la trapera.

Abogado de Christian Nodal confirma demanda contra Cazzu

Por otra parte, señaló que en el tiempo que llevan separados, no ha podido tener una convivencia regular con la menor porque se le ponían trabas para verla. De modo que se especuló que si estos actos están motivados en el tema económico, podría infligir en casos de coerción.

¿Qué dijo Cazzu tras la denuncia de Christian Nodal?

Pese al escándalo por la noticia de que el sonorense interpuso un proceso legal en su contra, Cazzu no ha dado declaraciones sobre la demanda de Christian Nodal. Únicamente publicó una serie de imágenes en las que mostró que la pequeña Inti estuvo acompañándola en gran parte de sus viajes por la gira "Latinaje".

Cazzu estaría por ser notificada oficialmente de la denuncia que interpuso Christian Nodal en su contra|Instagram. @nodal, @cazzu

Esto contrastó los señalamientos que hizo la artista en el pasado, cuando afirmó que se le complicaba trasladarse con su hija porque Nodal tenía que dar permisos . Y ahora que ya se admitió la denuncia, Julieta Cazzuchelli estaría próxima a ser notificada mediante una carta rogatoria gestionada por autoridades de Argentina.