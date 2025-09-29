¡No lo asesinaron! Revelan la verdadera causa de muerte de Octavio Ocaña

Octavio Ocaña fue un joven reconocido por actuar en series y producciones mexicanas, siendo una importante imagen dentro de la farándula. Lamentablemente, en el 2021, se dio a conocer la muerte del joven a sus 22 años, momento que dejó atónitos a varios de los televidentes por ser algo inesperado.

El culpable en la muerte de Octavio Ocaña deberá pagar los daños a la familia [VIDEO] Leolpoldo Azuara, el culpable de la muerte en el caso de Octavio Ocaña fue sentenciado y tendrá que pagar a la familia del actor los daños ocasionasionados.

Recientemente, un reconocido conductor y periodista habló al respecto en una entrevista, revelando la verdadera causa de muerte del joven, aclarando que no lo asesinaron. Por eso hablaremos sobre los hechos y todo lo que se comentó.

¿Qué se dice de la muerte de Octavio Ocaña?

El Escorpión Dorado es un creador de contenido que se destaca por hacer todo tipo de entrevistas a reconocidas personalidades. En julio, tuvo la oportunidad de hablar con Carlos Jiménez, mejor conocido como C4, quien en su momento habló de varios jóvenes o influencers que se enlazan con grupos criminales y varios de ellos aparecen en su programa.

Durante ese momento aprovechó para hablar sobre la verdadera causa de la muerte de Octavio Ocaña, detallando que no lo asesinaron, que en realidad él se había disparado accidentalmente al chocar en el interior de su vehículo. Resaltando que el arma de fuego no había sido colocada intencionalmente en la escena, en realidad era un regalo que el padre del actor le había dado.

Previamente, se había tenido la hipótesis de que durante la persecución por detener al actor, los policías habían activado sus armas de fuego para detener al fugitivo, balas que le habían dado al joven. Pero Carlos Jiménez sostiene que la verdadera causa del fallecimiento fue con la propia arma de Ocaña.

¿Dónde sepultaron a Octavio Ocaña?

La muerte de Octavio Ocaña ocurrió el 29 de octubre del 2021, en Cuautitlán Izcalli, a sus 22 años. Se menciona que actualmente la tumba se encuentra en un panteón ubicado en Villahermosa (Tabasco), aunque no se conoce la zona exacta.

Al día de hoy, después de varios años, fue un fallecimiento que conmocionó al mundo de la farándula, en especial porque se encontraba activo en el mundo de la actuación en México. Aunque se dieron a conocer los resultados de las investigaciones, sigue siendo un caso que provocó muchas dudas sin resolver.