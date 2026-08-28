Exatlón México: Ernesto Cázares anuncia que será papá por segunda ocasión y así luce su esposa

Ernesto Cázares anunció que será papá por segunda ocasión con un emotivo mensaje en redes sociales. Esto reavivó el interés de los fans de Exatlón México por conocer más sobre la familia del exatleta del reality deportivo de Azteca. Y es que su esposa, María Robles Velasco, ha estado junto al deportista en las buenas y en las malas.

En su cuenta de Instagram, la pareja de famosos escribió: “Hace unos años, dos personas (tú y yo) pedían la felicidad de la casa (Luciano, su hijo), hoy somos tres pidiéndote a ti, bebé”.

El emotivo relato fue acompañado de varias fotografías de los momentos más importantes que han vivido como familia, sobre todo desde el nacimiento de Luciano en 2021.

En las imágenes, María Robles luce un atuendo de estilo boho-chic costero compuesto por un top de bikini de triángulo en tono verde oliva con estampado tie-dye y una falda maxi blanca de gasa vaporosa con volantes escalonados.

El look se completa con joyería delicada y superpuesta, además de pedrería corporal adhesiva en el abdomen, logrando una estética fresca, romántica y desenfadada.

¿Cómo se conocieron Ernesto Cázares y su novia, María Robles? Esta es su historia de amor

Ernesto Cázares y su novia, María Robles, se conocieron gracias a un amigo en común . Según contó el exatleta de Exatlón México en Venga la Alegría Fin de Semana, fue en 2019 cuando estaban en una reunión, ella “le echó el ojito” y él terminó por corresponderle.

“Yo ya no aguanté esa mirada tan sensual, le pedí su número y empezamos a hablar”, contó en 2021.

Luego, cuando Ernesto participó en el reality deportivo, María lo miraba a través de la pantalla, y esa era la única manera que tenía de seguirlo durante la competencia. A pesar de la distancia, la relación continuó y ambos demostraron el cariño que se tenían.

Tiempo después, María Robles y Ernesto Cázares le dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, Luciano, quien nació en 2021.

¿Quién es Ernesto Cázares? Esta es su carrera

Ernesto Cázares es un atleta de parkour veracruzano de 26 años que se convirtió en el campeón de la primera temporada de Exatlón México, imponiéndose a reconocidos deportistas como Rommel Pacheco y Daniel Corral.

Ernesto Cázares y su novia se conocieron en una reunión con amigos.|(Instagram @ernest.cazares)

Él y su hermano, Aristeo Cázares, se robaron la atención de los fanáticos del reality al convertirse en la famosa dupla de hermanos conocida como los “Sky Brothers”.

En 2025, ambos regresaron a la competencia, pero Aristeo tuvo que abandonar el reality debido a una lesión.