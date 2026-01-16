Ricardo Casares y Christian Martinoli, antes y después: publican foto de jóvenes, tomada hace 20 años

¿Te has puesto a pensar cuánto cambiaste en los últimos 20 años? En un momento de nostalgia el conductor Ricardo Casares compartió en su Instagram una foto que se tomó con Christian Martinoli en tiempos del Mundial de Alemania 2006, cuando las carreras de ambos eran muy distintas.

Así se veían Ricardo Casares y Christian Martinoli en 2006

El conductor de Venga La Alegría hizo una comparación entre dos imágenes de ambos, posando de la misma manera y en fechas cercanas a la Copa Mundial de Futbol; sin embargo, entre las fotos hay dos décadas de diferencia. En la primera imagen Ricardo Casares tenía alrededor de 25 años de edad y el comentarista tenía 30.

"¡Ahí la llevamos! ¿Alguna óptica que guste patrocinarnos?", escribió Ricardo para acompañar su publicación. El comentario se debió a que en la foto más reciente ambos periodistas usan lentes.

En los comentarios, la opinión general es positiva hacia cómo lucen Ricardo y Martinoli en 2026. "Siguen guapísimos, ahora con mucha experiencia", "como los buenos vinos" y "el paso de los años les sienta bien", son algunos comentarios que les escribieron.

En 2006, todavía faltaban dos años para que Ricardo Casares fuera conductor de Ventaneando, siendo uno de los proyectos más importantes en su carrera. Una década después, en 2016, terminó su ciclo en Ventaneando para debutar en Venga La Alegría; actualmente todavía forma parte del programa y junto a Flor Rubio encabeza la Zona de Espectáculos.

Recordemos que, como periodista, a Ricardo le tocó cubrir precisamente el Mundial de Alemania 2006 y ahí coincidió con Martinoli.

Por su parte, Christian Martinoli tiene casi 28 años de trabajar en TV Azteca y, cuando se tomó esa fotografía con Ricardo Casares, ya estaba cubriendo su segunda Copa Mundial de Futbol dentro de la televisora. Sin embargo, ya llevaba poco más de una década de trayectoria en el periodismo deportivo.