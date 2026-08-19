Ricardo Casares ARREMETE contra polémico video de Chicharito: “Todos los trabajos son ollas de presión”, respecto al futbol

A través de redes sociales el conductor mexicano Ricardo Casares decidió alzar la voz y responder las declaraciones de Javier “Chicharito” Hernández quien recientemente publicó un video hablando de las supuestas dificultades de ser futbolista profesional. El conductor de Venga la Alegría consideró que las declaraciones del originario de Guadalajara dejaron fuera una realidad mucho más complicada donde millones de personas que trabajan todos los días realizan para sobrevivir.

Mediante una publicación en su cuenta de TikTok Casares comenzó señalando que así como apoyó su carrera ahora será momento de responderle a sus recientes declaraciones donde Chicharito reconoció que el futbol profesional es un negocio millonario y con dificultades. Sin embargo, el presentador le recordó que él también obtuvo importantes beneficios económicos durante su carrera.

“Dices que el futbol no es un juego, es un negocio millonario. Bueno, desde ahí nació esta parte y sacaste una buena tajada”, expresó el conductor.

¿Cómo fue la reacción de Ricardo Casares al video de Chicharito?

Uno de los puntos que más cuestionó fue que el futbolista hablara de las restricciones que enfrentaba con su alimentación y sus horarios. Según Chicharito explicó que durante su carrera controlaban lo que comía, a qué hora dormía e incluso distintos aspectos relacionados con el cuidado de su cuerpo, ante estas declaraciones, Casares pidió considerar que millones de personas ni siquiera tienen garantizada una alimentación adecuada.

“Pensaste antes de hacer el video que hay millones de personas que no comen, no duermen y que pierden el aliento cada hora por tratar de remediar eso”, cuestionó mientras hizo referencia a la presión que, según Chicharito, existe cuando un futbolista comete un error frente a millones de espectadores. Casares reconoció esa exigencia, pero recordó que el reconocimiento también puede llegar cuando el jugador acierta.

“Si cometes un error de dos segundos, millones de personas te insultan, pero no mencionaste que si aciertas dos segundos, millones de personas te alaban”, señaló.

Para Casares, esta situación no es exclusiva del futbol, pues aseguró que las exigencias y la presión existen en prácticamente cualquier profesión: “Todos los trabajos, Chicha, todos son ollas de presión. Tú eres tan bueno como lo último que hiciste. Eso pasa en todos lados”, sentenció.

El conductor incluso habló de las personas que no pueden darse el lujo de cuidar su alimentación como un deportista profesional y que deben elegir alimentos de acuerdo con lo que pueden pagar.

“Te quejas de un chef privado y de que te pesen la comida. La enorme mayoría de la gente, Chicha, cuando pesa la comida le dice a su marchante: ‘No, no, quítale’, porque no le alcanza”, afirmó.

Otro de los ejemplos que utilizó fue el de las motocicletas. Mientras Chicharito habló de la imposibilidad de subirse a una moto por el riesgo de lesionarse, Casares recordó a los repartidores que dependen precisamente de ese vehículo para trabajar.

“¿Qué me dices de los chavos que no pueden bajarse de la moto por andar de repartidores todo el maldito día y sueñan con ver uno de tus juegos o comprarse uno de tus jerseys?”, cuestionó.

Finalmente consideró que el problema principal de las declaraciones de Chicharito fue la falta de empatía hacia las personas que han seguido su carrera durante años.

@ricardocasarestv La neta de me gustó el video del Chicharito ♬ sonido original - ricardo casares

¿Cómo es el polémico video de Chicharito?

En el video que generó la controversia, Chicharito habló sobre la parte menos visible de ser futbolista profesional y explicó que detrás de los partidos, la fama y los contratos existe una vida marcada por disciplina y restricciones.

El delantero habló de tener que cuidar estrictamente su alimentación, horarios de sueño y condición física, además de evitar actividades que pudieran poner en riesgo su cuerpo y, por consecuencia, su carrera.

También hizo referencia a la presión de cometer errores frente a millones de personas y recibir críticas por sus actuaciones. A esto sumó los sacrificios que tuvo que hacer desde joven, como limitar su vida social y renunciar a ciertas experiencias para mantenerse concentrado en el futbol.

@chicha14_ Mitos y verdades de la vida de un fútbolista. Learning to be Human - Episodio 11. Ya disponible en mi canal. ♬ sonido original - Javier "Chicharito" Hernández