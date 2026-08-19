El hábito matutino de 5 minutos que reemplaza el cansancio de la tarde sin tomar más café

La fatiga que aparece por las tardes y que a veces parece imposible de controlar, no tiene que volverse un impedimento para cumplir con todas las actividades planeadas. Lo mejor es ponerle una solución que sea efectiva y que no quite tiempo, como implementar un sencillo hábito matutino que no toma más de cinco minutos por las mañanas y que, para sorpresa de muchos, no requiere de tomar más café, sino que apuesta por el agua simple.

Y es que por increíble que suene, tomar un vaso de agua justo después de despertar, ayuda a reparar la hidratación del cuerpo después de las horas de sueño. Además, activa el sistema digestivo, hace que el cuerpo ya no esté en modo de somnilencia y promueve los niveles de energía para comenzar el día, según explica un artículo de Heathline.

Tomar un vaso de agua al despertar tiene muchos beneficios|Canva

¿Por qué es importante tomar agua por la mañana? La razón por la que este hábito matutino podría cambiar tu vida

Aunque existe la creencia de que el café es de la mejor alternativa para mantenerse despierto y evitar el cansancio por las tardes, lo cierto es que no es la única solución. Tampoco las bebidas energizantes son la salida si no se quieren alternativas con endulzantes y cafeína, sino que la respuesta es simplemente un buen vaso de agua natural y refrescante.

El hábito matutino de tomar agua al despertar, también tiene impacto positivo en la piel|Canva

Por si fuera poco, datos de Medical News Today mencionan que la hidratación por las mañanas no solo sirve para inyectar de energía al cuerpo y prevenir la fatiga, sino que también tiene otros beneficios. Algunos de estos incluyen la mejora del rendimiento cognitivo, un impacto positivo en el estado de ánimo y hasta es una de las prácticas que contribuyen a tener una piel bien humectada.

¿Cómo evitar el cansancio vespertino?

Si ya intentaste de todo, pero aun así no logras vencer la sensación de somnolencia por las tardes, una solución accesible consiste simplemente en transformar algunas costumbres diarias (sin olvidar el hábito matutino de tomar agua). Tal como enlista National Health Services, esto incluye reducir el consumo de azúcar, llevar una dieta equilibrada y tener una buena rutina de descanso, para que así el cuerpo tenga oportunidad de repararse y no impacte en el rendimiento diario.