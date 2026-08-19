Ideas DIY: Cómo crear cuadros decorativos con telas y bastidores

El arte acompaña a las personas desde hace muchos años y es que se trata de una forma de expresión. Esta práctica ha ido mutando y enriqueciéndose a lo largo de la historia por lo que en la actualidad cualquier persona puede hacer creaciones en base a su imaginación.

Las ideas DIY y las manualidades son en la actualidad un recurso cada vez más utilizado por quienes buscan una pausa en sus jornadas laborales. Al poner en práctica su creatividad, la mente se relaja, mantenemos los ojos lejos de las pantallas y podemos compartir el proceso con otras personas, promoviendo así el encuentro social.

¿Cómo crear cuadros decorativos?

Fuentes bibliográficas consultadas señalan que la práctica del arte y las manualidades beneficia significativamente la salud física y mental, ya que induce un estado de relajación que reduce los niveles de cortisol, estimula la liberación de dopamina y fomenta la neuroplasticidad al integrar procesos cognitivos, motores y emocionales.

En este marco, hoy ponemos de relieve una idea DIY que invita a crear cuadros decorativos con telas y bastidores. Se trata de una de las formas más rápidas, económicas y elegantes de transformar una pared.

De telas y bastidores a cuadros decorativos

La creación de cuadros decorativos es un proyecto DIY ideal porque no requiere habilidades complejas de pintura y te permite aprovechar retazos de tela, ropa que ya no uses o textiles vintage. Si te interesa conocer el proceso, a continuación se detalla el paso a paso y varias ideas creativas para inspirarte:

Bastidor rectangular / Marco de lienzo

Materiales



Bastidores: Puedes usar bastidores de madera para lienzo (los encuentras en librerías o artísticas) o bastidores de bordado (circulares de madera).

Telas: Telas estampadas, lino, algodón, lienzo, encaje, arpillera o retazos con texturas.

Herramientas



Para bastidores de lienzo: Engrampadora para tapicería (o tachuelas) y tijeras para tela.

Para bastidores circulares: Solo tijeras e hilo/aguja (o silicona caliente).

Paso a paso



Prepara la tela: Plancha muy bien el textil para eliminar cualquier arruga. Corta a medida: Presenta el bastidor sobre la tela (por el revés) y corta dejando un margen sobrante de unos 5 a 7 cm por cada lado.

Engrampa los lados



Empieza en el centro de uno de los lados, tensa bien la tela y coloca la primera grapa. Ve al lado opuesto, tensa firmemente y coloca otra grapa en el centro. Repite en los otros dos lados, siempre trabajando desde el centro hacia las esquinas. Resuelve las esquinas: Dobla la tela en las esquinas como si estuvieras envolviendo un regalo, asegurándote de que el frente quede liso y tenso, y engrampa bien. Ajuste final: Recorta el exceso de tela en la parte trasera si es necesario.

Ideas creativas para tus cuadros

Composición en Galería (Trípticos o Mosaicos)



Usa una misma tela con un estampado botánico o geométrico grande y distribúyela en 3 bastidores alineados. Al colgar los tres cuadros juntos, el patrón continuo crea un impacto visual impresionante.

Juego de texturas



En lugar de estampados coloridos, combina telas neutras pero con textura rica: lino crudo, arpillera, tejido de punto o gasa de algodón. Aportan calidez y sofisticación sin recargar el ambiente.

Galería de bastidores circulares de varios tamaños



Agrupa entre 5 y 7 bastidores de bordado de diferentes diámetros usando telas que compartan una paleta de colores similar (por ejemplo, tonos tierra, verdes y mostaza). Disponlos de forma asimétrica en la pared.

Intervención mixta

