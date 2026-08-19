La paleta de colores de la casa es de suma importancia, pues ello tiene mucho que ver con que el interior del hogar parezca más amplio, pese a que los metros sean reducidos. Es por ello que en este artículo traemos para ti la regla de los tres tonos que usan los diseñadores y que aplica para cualquier espacio del hogar, como lo es ese rincón oscuro, para transformarlo en un área acogedora.

De acuerdo con el portal de AD Magazine, la regla de los tres colores es una guía en la que explica cuáles tonalidades se pueden combinar y el porcentaje que ocupa cada una. Es decir, se catalogan en un tono dominante, secundario y un acento. Es de suma importancia nunca sobrepasar las tres variantes, ya que de lo contrario perderá el equilibrio y la armonía, que da esta planta que evita discusiones en la casa, según el Feng Shui.

La regla de los colores es 60-30-10, la cual establece que el 60% debe ser el tono dominante, mientras que el 30% el secundario, y solo el 10% el acento, que funge como un toque decorativo en el interior de la casa.

Diseñadores revelan la regla de los tres colores que usan para que cualquier espacio en la casa parezca más amplio|IA

Los colores que se pueden combinar en casa

Beige + verde olivo + terracota



60%: beige — paredes, alfombra y piezas grandes.

30%: verde olivo — sofá, cortinas o sillones.

10%: terracota — cojines, jarrones y cuadros.

2. Blanco cálido + madera + negro



60%: blanco cálido — paredes y superficies principales.

30%: madera clara — muebles, repisas y mesas.

10%: negro — lámparas, marcos y accesorios.

3. Gris claro + azul petróleo + mostaza



60%: gris claro — paredes y tapete.

30%: azul petróleo — sofá, sillón o cortinas.

10%: amarillo mostaza — cojines, cuadros y objetos.

4. Crema + rosa viejo + café



60%: crema — paredes, cortinas y alfombra.

30%: rosa viejo — sillón, textiles o ropa de cama.

10%: café — madera, marcos y accesorios.

5. Blanco + azul cielo + amarillo

