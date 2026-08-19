Los 3 signos que terminarán una etapa difícil con Saturno retrógrado

Saturno retrógrado trae consigo una etapa de revisión en la que algunas situaciones del pasado vuelven a cobrar importancia. Este movimiento invita a cuestionar responsabilidades, límites y decisiones que durante los últimos meses pudieron generar cansancio o sensación de estancamiento.

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Para tres signos del zodiaco, este tránsito puede representar especialmente el cierre de un capítulo complicado y la oportunidad de avanzar con mayor claridad. La influencia de Saturno los llevará a reconocer qué cargas ya no necesitan sostener y qué cambios pueden ayudarlos a construir una etapa más estable.

¿Cuáles son los signos que cerrarán una etapa difícil durante Saturno retrógrado?

Saturno retrógrado comenzó el 26 de julio y se extenderá hasta el 10 de diciembre, un periodo que la astrología relaciona con revisiones, aprendizajes y asuntos que necesitar ser resueltos antes de avanzar. Durante este tránsito, algunos signos podrían sentir la necesidad de replantearse responsabilidades, límites y estructuras que dejaron de funcionar.

Tauro

Para Tauro, este periodo puede marcar el final de una etapa en la que asumió más responsabilidades de las necesarias. Saturno retrógrado le propone revisar aquello que sostiene por costumbre y reconocer qué cargas ya no necesita llevar consigo.

Cáncer

Este signo podría enfrentarse a una revisión importante de sus responsabilidades familiares y profesionales. El tránsito favorece que establezcan límites más claros y deje de asumir compromisos que terminan generándole agotamiento.

Capricornio

En el caso de Capricornio, Saturno retrógrado puede poner bajo la lupa estructuras que durante mucho tiempo pareciera sólidas. Este proceso le permitirá cuestionar determinadas obligaciones, reorganizar prioridades y cerrar una etapa que le ha exigido demasiado esfuerzo.

El tránsito de Saturno retrógrado puede convertirse en una oportunidad para soltar aquello que ya cumplió su función y avanzar con nuevas prioridades. Para estos tres signos, el cierre de esta etapa ni implica olvidar lo vivido, sino utilizar esas experiencias para tomar decisiones con mayor claridad y construir una realidad más acorde con sus necesidades.