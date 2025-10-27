Robaron y extorsionaron a Susana Zabaleta durante sus vacaciones

Este fin de semana, los seguidores de Susana Zabaleta se vieron sorprendidos ante una publicación que realizó en sus redes sociales. La actriz utilizó su cuenta de Instagram para informar que había sido víctima de un robo y extorsión, mientras se encuentra vacacionando en el exterior.

De detractora a seguidora; Susana Zabaleta ofrece concierto con banda [VIDEO] Debido al lenguaje que se usa en el género, Susana Zabaleta no estaba tan a favor de algunos grupos de banda, pero rompió barreras y se presentó en concierto.

No es la primera vez que Susana Zabaleta es víctima de un delito de estas características y es que, según informó ella misma, ya le ha sucedido anteriormente que delincuentes ingresen en su hogar, le quiten sus pertenencias y hasta la extorsionen en la calle.

¿Qué le pasó a Susana Zabaleta?

De acuerdo con el video que Susana Zabaleta compartió en una historia de Instagram, mientras se encuentra disfrutando de sus vacaciones, recibió un mensaje que la tomó por sorpresa y que despertó su alerta. Por tal motivo, se comunicó con su empleada doméstica y así confirmó que había sido víctima de delincuentes.

🚨ROBO EN CASA DE FAMOSA | Mientras SUSANA ZABALETA vacaciona con RICARDO PÉREZ, delincuentes saquearon su casa 😱



“Extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar las cosas valiosas, todas las cosas valiosas, de mi casa.”



Lo mismo le pasó a la CHAPOY, cuya… pic.twitter.com/aUfcfxsRLE — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 27, 2025

“Extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar todas las cosas valiosas de mi casa”, remarcó la actriz. Susana Zabaleta precisó que “no es la primera vez que me pasa” y dejó al descubierto la tristeza que le ha causado lo sucedido, aunque evitó brindar mayores detalles sobre el hecho.

Un día de muchas emociones para Susana Zabaleta

De acuerdo al propio relato de Susana Zabaleta, esta situación de inseguridad la ha entristecido mucho y volvió a remarcar que le “ha pasado tantas veces en la vida que parece que uno nunca acaba de pagar, pagar y pagar”. De todos modos, su jornada parece que fue mejorando con el pasar de las horas.

“De un día que amaneció increíble, maravilloso, y luego se convirtió en un terror, luego se convirtió en una maravilla”, precisó Susana Zabaleta y reveló que su novio Ricardo Pérez la llevó a la ópera. Así, la actriz dejó en claro que tuvo una jornada de muchas emociones y, tal como revela otro de sus posteos, “sana, sana Susana como siempre…”.