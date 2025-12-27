Estos son los celulares en los que ya no funcionará WhatsApp en enero 2026

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas alrededor del mundo debido a que puedes conectarte con las personas de tu familia, amigos o por trabajo.

Es importante tener en cuenta que esta aplicación de mensajería dejará de funcionar a partir del 1 de enero de 2026 ya que hay dispositivos que no cumplen con los requisitos técnicos necesarios para continuar soportando la aplicación de mensajería más popular del mundo.

¿Cuáles son los celulares que no contarán con WhatsApp en 2026?

Desde Meta manifestaron que hay celulares que ya no contarán con WhatsApp, debido a las actualizaciones periódicas que realizan para asegurar el correcto funcionamiento, la seguridad y la compatibilidad con nuevas funciones de la plataforma.

Entre los modelos de iPhone que perderán acceso a WhatsApp están equipos ya considerados obsoletos, como el iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Lamentablemente estos dispositivos no pueden recibirlas versiones más recientes del sistema operativo iOS, lo que impide que la aplicación pueda actualizarse adecuadamente.

En cuanto a celulares Android, varias marcas también se encuentran afectadas. En el caso de Samsung, modelos como:



Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy S5

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy J2

Las actualizaciones no serán soportadas.

Si tienes alguno de estos modelos pues debes tener en cuenta que ya no contarán con WhatsApp y deberás buscar nuevos celulares para seguir conectado.

La aplicación se actualiza constantemente debido a:

Mejorar la seguridad

Para corregir fallos y proteger tu cuenta contra virus, fraudes o accesos no autorizados.

Añadir nuevas funciones

Por ejemplo: nuevos emojis, estados mejorados, llamadas con más personas, edición de mensajes, canales, etc.

Arreglar errores

Algunas versiones tienen fallos (se cierra la app, no llegan mensajes, va lenta), y las actualizaciones los solucionan.

Mejorar el rendimiento

Hace que la app sea más rápida, estable y compatible con tu celular.

Compatibilidad con nuevos teléfonos

Para que funcione bien en sistemas Android o iOS más recientes.