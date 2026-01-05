Rocío Sánchez Azuara conmueve con mensaje para su hija Daniela, fallecida hace 7 años

A través de su cuenta oficial de Instagram, Rocío Sánchez Azuara compartió un mensaje para conmemorar el cumpleaños de su hija Daniela, quien falleció en 2019. "Mi amada Nanys: A 7 años de tu regreso a la luz, tu alma vive en Dios, y tu presencia me acompaña en cada paso", escribió la conductora titular de Acércate a Rocío.

Daniela perdió la vida a los 31 años de edad y este 5 de enero llegaría a los 38 años. "El amor nos une más allá del tiempo y tu luz no se apagó: me acompaña, me cuida y me guía cada día. Feliz cumpleaños".

Sergio Sepúlveda es una de las personalidades que ya han enviado mensajes de apoyo para la conductora de Tu Historia Como La Mía. "Abrazo, querida Rocío", comentó. También hay una gran cantidad de mensajes de sus fans; "Ella es tu ángel guardián", le escribieron.

De qué murió Daniela, hija de Rocío Sánchez Azuara

Desde los 12 años de edad, Daniela vivió con una condición llamada lupus eritematoso sistémico. Se trata de una enfermedad autoinmune, es decir, cuando una persona la tiene el sistema inmunitario ataca tejidos sanos por error; en específico, puede afectar la piel, articulaciones, riñones, cerebro y otros órganos, de acuerdo con MedlinePlus. Es una enfermedad sin cura pero con tratamientos para controlar los síntomas, que se presenta con mayor frecuencia en mujeres.

Rocío Sánchez Azuara ha hablado abiertamente en varias ocasiones sobre la batalla que vivió con su hija durante dos décadas y las diversas complicaciones de salud a las que se enfrentaron; también dejó claro desde hace años que ellas practicaron la meditación y hablaron sobre la muerte como un proceso natural. Finalmente, Daniela falleció debido a un infarto a sus 31.