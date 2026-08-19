Encontrar moscas verdes en tu casa: qué significa y por qué requiere una revisión urgente de todos los rincones

Las moscas verdes suelen estar más presentes durante la temporada de primavera verano, en especial cuando el clima se torna húmedo; sin embargo, no es normal que tengas este tipo de insectos dentro de tu hogar, ya que se encuentran buscando una fuente de alimento, lo cual quiere decir que hay algo que no está del todo bien en casa, por lo que tendrías que revisar exhaustivamente qué es aquello que las está atrayendo.

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¿Qué significa encontrar moscas verdes o "panteoneras" en tu casa?

Ponte alerta si encuentras alguna mosca verde o muchas de ellas en casa, ya que quiere decir que no hay una buena higiene, pues ellas se alimentan de deshechos de comida que probablemente ya lleven mucho tiempo dentro de tu hogar.

Su fuente principal de alimento es materia orgánica en descomposición, restos de carne, basura que queda expuesta al aire libre o quizá hasta algún animal muerto. Es por eso que, si encuentras la presencia de estos insectos revises cada habitación, pues probablemente no has notado que hay algo en descomposición que lleva mucho tiempo ahí.

Qué hacer si encuentras moscas verdes en tu hogar

El nombre real de este tipo de insectos es Mosca Verde Lucilia Sericata, aunque muchas veces se suele escuchar el nombre de "mosca panteonera", pues es ahí donde hay muchas de ellas, debido a que hay mucha basura y cuerpos en descomposición. Expertos en plagas como Sevi Plagas revelan que este tipo de moscas tienen una preferencia por material en descomposición, por lo que si encuentras una de ellas o varias debes hacer lo siguiente.

1. Mantener una limpieza regular en todo el hogar, en especial en la cocina, ya que estos insectos pueden ser nocivos para la salud y contaminar los alimentos.

2. Almacenar la basura en contenedores que estén totalmente sellados y sacar la basura de manera constante.

3. Almacenar los alimentos en tuppers y no dejarlos a la intemperie; esto las alejará ya que no encontrarán fuente de alimento.

4. Revisar cada rincón del hogar para descartar que exista algún tipo de animal muerto como un roedor.