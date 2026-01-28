Romina Marcos y Laura Salazar se separan: la verdad detrás del mensaje que confundió a sus fans

¿Romina Marcos y Laura Salazar terminaron su relación? Si lo pensaste, tenemos una respuesta: No. Aunque en redes sociales circularon mensajes cargados de nostalgia que hicieron pensar a miles de seguidores en una ruptura, la realidad es mucho más sencilla y romántica de lo que crees: resulta que la pareja solo estará separada físicamente por unos días debido a un viaje que tuvo que hacer Laura Salazar a Panamá.

¿Por qué se habló de una separación entre Romina Marcos y Laura Salazar?

La confusión comenzó cuando Laura Salazar compartió una imagen de su maleta lista para viajar, acompañada de una frase que confundió a sus seguidores: “Hace años que no viajo sola. Ya te extraño, mi amor”. Estas palabras provocaron que los rumores de una ruptura corrieran como pólvora y el debate en redes surgió.

|Crédito: Instagram @doclaurasalazar

Sin embargo, una vez conoces el contexto, en realidad el texto era un mensaje bastante romántico. Y es que se trata de la primera vez que la pareja pasa varios días separada desde que comenzaron su relación, lo que explica más claramente la carga emocional del mensaje.

La respuesta de Romina Marcos que calmó a los fans

Cuando los rumores tomaron fuerza, Romina Marcos decidió poner un alto y responder con un mensaje igual de honesto y amoroso como respuesta: “No nos veremos en 8 días y ando como si fueran meses. Te amo, mi amor, ya te extraño”. Con esto, las aguas se calmaron, pues dejó claro que el vínculo sigue fuerte y que la distancia solo ha reforzado lo que sienten.

Para muchos, estos mensajes entre ambas influencers fueron una adorable señal de que ambas están muy enamoradas y disfrutando de una bonita y sana relación, lo cual es muy positivo para las dos.

¿Cuánto tiempo llevan juntas Romina Marcos y Laura Salazar?

La relación se hizo pública en diciembre de 2024, aunque ya para ese momento revelaron que llevaban alrededor de un mes saliendo. Su relación se formalizó hasta febrero de 2025, cuando Laura le pidió que fuera su novia, un momento que muchos confundieron con una pedida de matrimonio debido a que desconocían que ellas aún no habían formalizado.

Vivir juntas: el paso que consolidó su relación

A mediados de 2025, la pareja confirmó en redes sociales que ya vivían juntas, un paso importante que fortaleció su imagen ante el mundo como una relación estable.