Así le quedó el rostro a una conductora de TV tras sufrir un accidente con fuegos artificiales

Los fuegos artificiales tienen que ser manejados con mucha precaución ya que el mínimo descuido puede terminar mal. Una famosa conductora de televisión sufrió un accidente que le generó una importante lesión que derivó en la pérdida de su ojo.

Fue por medio de las redes sociales que la querida conductora de televisión, Andrea Plewing, publicó una grabación en la que deja verlas lesiones que le dejó el accidente. Ante esta situación es que los fanáticos le mostraron su apoyo.

¿Qué le ocurrió a la conductora de TV?

La conductora de 55 años, Andrea Plewing, contó que perdió su ojo izquierdo por un accidente relacionado con fuegos artificiales. Esto ocurrió cuando se encontraba en su domicilio.

En la grabación manifestó que se encontraba manipulando los fuegos artificiales y ocurrió el accidente. Si bien ella manifestó haber tomado ciertas medidas de seguridad, la pirotecnia se activó antes de lo esperado.

Uno de los cohetes que manipulaba se prendió de manera inesperada e impactó en su rostro. Tras esto es que fue trasladada de emergencia a un hospital donde le tuvieron que informarla pérdida total de su ojo izquierdo. La famosa subió un video para generar conciencia sobre el uso de los juegos artificiales.

¿Quién es Andrea Plewig?

Andrea Plewig es una conductora de televisión que se ha destacado por sus trabajos y que está atravesando un momento muy difícil por la pérdida de su ojo izquierdo. Cabe destacar que anteriormente había recibido el alta por cáncer de mama.

Durante más de dos décadas ha trabajado en moderación de televisión, especialmente en contenidos orientados al bienestar personal y el estilo de vida. A raíz de lo que le sucedió A raíz de esto, ha apoyado públicamente iniciativas para limitar o prohibir el uso privado de fuegos artificiales por los peligros que representan para personas, animales y el medio ambiente.

